Galatasaray'da korkutan düşüş

G.Saray sona eren 8 maçlık serisi akıllara geçen sezonu getirdi. 2019-2020 sezonunun 16. haftasında Göztepe'ye yenilen Cimbom, sonrasında çıktığı üst üste 8 galibiyet almıştı. Bu seri Sivas beraberliğiyle son bulurken, ardından gelen istikrarsız sonuçlarının ardından Cimbom sezonu 6. sırada tamamlayabildi. Galatasaray bu sezon da Beşiktaş mağlubiyetinin ardından 8 maçlık seri yakalasa da Ankaragücü maçıyla birlikte düşüşe geçti ve geçen hafta da Sivasspor ile berabere kaldı. Galatasaray'ın bundan sonra izleyeceği yol merak edilirken sarı-kırmızılı taraftarların en büyük korkusu ise geçen sezonun tekrarlanma olasılığı.