Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Eleştiri sonrası...

BÜLENT TİMURLENK - ARTIK GALATASARAY'A VERECEĞİ HERHANGİ BİR ŞEY KALMADI Haftalardır ortalıkta görünmeyen Belhanda, Sivasspor maçında sahada da kayıptı. Evet zemin mükemmel değil ama bundan daha kötü zeminlerde de Galatasaray maç kazanmıştır. Belhanda önce kendi performansına bakacak.

Dünyanın hiçbir yerinde bir futbolcu, yönetimini medya önünde eleştiremez. Eleştirebilen de ancak Messi olur... O da yönetimi istifa ettirir...

