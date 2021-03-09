Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Eleştiri sonrası...

Son dakika spor haberi: 'da gerçeği ortaya çıktı! Eleştiri sonrası...

'in 29. haftasında , sahasında ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından yönetimi eleştiren açıklamalarda bulunan , sarı kırmızılı takımdaki geleceğini düşünerek geri adım attı. Ayrıca, yıldız oyuncunun bu açıklamalarının sebebi de ortaya çıktı. İşte tüm gerçekler ve detaylar... | Son dakika haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 09:25 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 09:25
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Eleştiri sonrası...

'da 2-2 biten maçından sonra yayıncı kuruluşa konuşan 'nın sözleri gündeme oturmuştu.


Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Eleştiri sonrası...

, "Twitter'da, Instagram'da kendilerine bakmak, basında ne oluyor araştırmak yerine zemin konusunu çözmeliler'' diyerek yönetimi hedef almış ancak bu sözleri kulüp tercümanı tarafından çevrilmemişti.


Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Eleştiri sonrası...

Faslı 10 numara dün de sosyal medya hesabına, "Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu hakkında konuşmadığımı belirtmek isterim. Sahaya daha çok bakım yapılması gerekliliğiyle ilgili stadyumdan sorumlu insanlara yönelik konuştum" mesajını yazdı.


Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Eleştiri sonrası...

Takım arkadaşlarına, "Kulüp bana sahip çıkmıyor" diye dert yanan 31 yaşındaki oyuncu, G.Saray'daki geleceğini düşünerek geri adım attı.


Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Eleştiri sonrası...

"2 MİLYON EURO'YA İMZA ATMAYA HAZIRIM"

3 milyon 350 bin Euro ücrete sahip , daha önce yeni sözleşme için 2 milyon 350 bin Euro talep etmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Eleştiri sonrası...

Sabah'ın haberine göre; Yıldız futbolcu, menajeri aracılığıyla 2 milyon Euro'ya imza atmaya hazır olduğunu söyledi. Kulüp ise 1.5 milyon Euro'dan yukarı çıkmadı ve taraflar arasında 500 bin Euro'luk fark kaldı.


Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Eleştiri sonrası...

BÜLENT TİMURLENK - ARTIK GALATASARAY'A VERECEĞİ HERHANGİ BİR ŞEY KALMADI

Haftalardır ortalıkta görünmeyen , maçında sahada da kayıptı. Evet zemin mükemmel değil ama bundan daha kötü zeminlerde de maç kazanmıştır. Belhanda önce kendi performansına bakacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Eleştiri sonrası...

Dünyanın hiçbir yerinde bir futbolcu, yönetimini medya önünde eleştiremez. Eleştirebilen de ancak Messi olur... O da yönetimi istifa ettirir...


Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Eleştiri sonrası...

'nın üslubu da kötüydü. Yönetim bize düzgün bir zemin vermeli demek başka şey, İnstagram'da, Twitter'da dolanacaklarına zemini düzeltsinler demek başka şey...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Belhanda gerçeği ortaya çıktı! Eleştiri sonrası...

Ceza konusuna gelince; bunu önce teknik kadro değerlendirir. Kontratı uzatılmadığı için aidiyet duygusunu yitiren 'nın, kalan haftalarda 'a bir şeyler verebilmesi çok zor..

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