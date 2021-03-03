Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed üzüntüsü! "St. Etienne acı çekiyor"

Son dakika spor haberleri: üzüntüsü! "St. Etienne acı çekiyor"

'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı takıma çabuk uyum sağladı. Attığı gollerle takımına katkı sağlayan Mısırlı santrfor, kısa süre içinde camiaya kendisini kabul ettirmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takımın St. Etienne ile girdiği transfer savaşını kazanarak ekibinden renklerine bağladığı Mostafa Mohamed, gösterdiği etkili performansla ekibinde büyük üzüntüye yol açtı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 10:09
Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed üzüntüsü! "St. Etienne acı çekiyor"

'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne ile girdiği transfer yarışını kazanarak kadrosuna kattığı performansıyla parmak ısırtıyor.

Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed üzüntüsü! "St. Etienne acı çekiyor"

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 5 maça çıkan 23 yaşındaki golcü, ağları 5 kez havalandırarak takımına büyük katkı sağladı. Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıkan Mohamed 1 gol attı.

Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed üzüntüsü! "St. Etienne acı çekiyor"

Performansı ve saha içindeki hücum aksiyonlarında önemli rol oynayan Mısırlı santrfor taraftarın sevgilisi konumuna geldi.

Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed üzüntüsü! "St. Etienne acı çekiyor"

ST. ETIENNE'DE BÜYÜK ÜZÜNTÜ
Hürriyet'in derlediği habere göre, 'la birlikte en ciddi teklifi yapan St. Etienne, oyuncuyu sarı kırmızılı ekibe kaptırmanın üzüntüsünü hala yaşıyor.

Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed üzüntüsü! "St. Etienne acı çekiyor"

'in performansının St. Etienne için acı verici olduğunu belirten gazeteci Denis Balbir, "Mostafa Mohamed'in 'da yaptığı patlamayı görünce St. Etienne'de Modeste'yi izlemek acı veriyor. Mostafa Mohamed, muhtemelen St. Etienne'de asla oynamayacak. Bonservisi gün geçtikçe yükseliyor." diye konuştu.

Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed üzüntüsü! "St. Etienne acı çekiyor"

Geçtiğimiz günlerde transferi basınına değerlendiren St. Etienne Başkanı Caiazzo, sarı kırmızılı takımdan daha iyi bir teklif yaptıklarını ancak oyuncuyu kadrolarına katamadıkları için şaşkın olduklarını belirtmişti.

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