Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed üzüntüsü! "St. Etienne acı çekiyor"

Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne ile girdiği transfer yarışını kazanarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed performansıyla parmak ısırtıyor.
Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne ile girdiği transfer yarışını kazanarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed performansıyla parmak ısırtıyor.
Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 5 maça çıkan 23 yaşındaki golcü, ağları 5 kez havalandırarak takımına büyük katkı sağladı. Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıkan Mohamed 1 gol attı.
Performansı ve saha içindeki hücum aksiyonlarında önemli rol oynayan Mısırlı santrfor taraftarın sevgilisi konumuna geldi.
ST. ETIENNE'DE BÜYÜK ÜZÜNTÜ
Hürriyet'in derlediği habere göre, Galatasaray'la birlikte en ciddi teklifi yapan St. Etienne, oyuncuyu sarı kırmızılı ekibe kaptırmanın üzüntüsünü hala yaşıyor.
Mostafa Mohamed'in performansının St. Etienne için acı verici olduğunu belirten Fransız gazeteci Denis Balbir, "Mostafa Mohamed'in Galatasaray'da yaptığı patlamayı görünce St. Etienne'de Modeste'yi izlemek acı veriyor. Mostafa Mohamed, muhtemelen St. Etienne'de asla oynamayacak. Bonservisi gün geçtikçe yükseliyor." diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde transferi Mısır basınına değerlendiren St. Etienne Başkanı Caiazzo, sarı kırmızılı takımdan daha iyi bir teklif yaptıklarını ancak oyuncuyu kadrolarına katamadıkları için şaşkın olduklarını belirtmişti.