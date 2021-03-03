Son dakika spor haberleri: Mostafa Mohamed üzüntüsü! "St. Etienne acı çekiyor"

ST. ETIENNE'DE BÜYÜK ÜZÜNTÜ Hürriyet'in derlediği habere göre, Galatasaray 'la birlikte en ciddi teklifi yapan St. Etienne, oyuncuyu sarı kırmızılı ekibe kaptırmanın üzüntüsünü hala yaşıyor.

Mostafa Mohamed'in performansının St. Etienne için acı verici olduğunu belirten Fransız gazeteci Denis Balbir, "Mostafa Mohamed'in Galatasaray'da yaptığı patlamayı görünce St. Etienne'de Modeste'yi izlemek acı veriyor. Mostafa Mohamed, muhtemelen St. Etienne'de asla oynamayacak. Bonservisi gün geçtikçe yükseliyor." diye konuştu.