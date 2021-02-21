Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Zorbay Küçük'ün babası itiraf etti! Galatasaray...

Son dakika spor haberleri: 'ün babası itiraf etti! ...

'in 26. haftasında , deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından karşılaşmanın hakemi olay oldu. Hakem Küçük'ün sarı kırmızılı takımı tuttuğu iddiaları ise gündemden düşmedi. Hakem Zorbay Küçük'ün babası , oğluyla ilgili her şeyi canlı yayında anlattı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 10:40 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 10:40
Son dakika spor haberleri: Zorbay Küçük'ün babası itiraf etti! Galatasaray...

'ün babası oğlunun ve kendisinin taraftarı olduğu iddialarına cevap verdi.

Son dakika spor haberleri: Zorbay Küçük'ün babası itiraf etti! Galatasaray...

Beyaz TV'ye konuşan flaş bir itirafta bulundu.

İşte Feyzullah Küçük'ün açıklamaları:

Son dakika spor haberleri: Zorbay Küçük'ün babası itiraf etti! Galatasaray...

"BU DURUMUN GÜNDEME GELMESİNDEN RAHATSIZIM"

Ben altyapısında fiili çalışmadım. 2005 yılında Galatasaray Büyükçekmece Futbol Okulu'nda çalışıyordum.

Son dakika spor haberleri: Zorbay Küçük'ün babası itiraf etti! Galatasaray...

Onu da kapattım. Rahatsızlık duyuyorum sürekli ile ilgili bir şey olunca bu olayın gündeme gelmesinden.

Son dakika spor haberleri: Zorbay Küçük'ün babası itiraf etti! Galatasaray...

Ben gözümü Adanaspor'da açtım. 1972 yılından beri turuncu-beyaz Adanasporluyum. Adanaspor'dan başka takım tutmuyorum.

Son dakika spor haberleri: Zorbay Küçük'ün babası itiraf etti! Galatasaray...

ZORBAY İLE GÖRÜŞMÜYORUZ

Zorbay'la uzun süredir görüşemiyoruz. Zorbay 1. evliliğimden, 2. evliliğimden de ayrıldım şu anda bekarım.

Son dakika spor haberleri: Zorbay Küçük'ün babası itiraf etti! Galatasaray...

16-17 yıldır görüşmedik. En son ameliyat olduğunda gittim, 'geçmiş olsun' dedim.

Son dakika spor haberleri: Zorbay Küçük'ün babası itiraf etti! Galatasaray...

Bir görüşmemiz orada oldu, ondan sonra olmadı. Biz küs değiliz. Görüşmeme imkanı var, ailesel bir durum bu.

Son dakika spor haberleri: Zorbay Küçük'ün babası itiraf etti! Galatasaray...

TAKIM TUTTUĞUNU BİLMİYORUM

Oğlum çok yetenekli, onun dışında çok yetenekli hakemlerimiz de var. Bunları da Türk futboluna kazandırmak gerekiyor.

Son dakika spor haberleri: Zorbay Küçük'ün babası itiraf etti! Galatasaray...

Zorbay, Adanaspor altyapısına geldi 1 sene. Profesyonel oynamadı. Sonra okuluna devam etti.

Son dakika spor haberleri: Zorbay Küçük'ün babası itiraf etti! Galatasaray...

Ağabeyinin teşvikleriyle hakem oldu. Şu anda da herhangi bir takımı tuttuğunu bilmiyorum.

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