Keskin Kılınç!

Galatasaray, Süper Lig'de engel tanımıyor. Sarı-kırmızılı ekip bu sezonki Alanyaspor fobisini de yenip yoluna devam etti: 1-0. Ligin 5. Haftasında oynanan lig maçını 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda da rakibine 3-2 mağlup olmuştu. Dün bu iki mağlubiyetin verdiği tedirginlikle sahaya çıksa da Galatasaray bu kez galibiyeti söktü aldı. Maçın başından itibaren Alanyaspor kalesine yüklenen Cimbom, 5. dakikada Mohamed'in vuruşunda direğe takıldı. 17. dakikada ise Salih'in bir topu direkte patladı.

İKİNCİ YARI ALANYA BASTIRDI

Maçın 18. dakikasında ise Galatasaray'ın golü geldi. Yedlin'in sağdan adrese teslim ortasını kontrol eden Emre Kılınç, önce savunmaya takılsa da dönen topu ağlarla buluşturdu. Galatasaray ikinci yarıda oyunu sahasında kabul ederken ev sahibi Alanyaspor ise Salih Uçan önderliğinde güçlü rakibini sıkıştırdı. Ancak bu dakikalarda da Muslera sahneye çıktı ve gol izni vermedi. 90 dakika sonunda Galatasaray, üst üste 7. galibiyetine imza atmayı başardı; liderliğini sürdürdü.

TERİM'DEN KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

FatihTerim, ligin 25. haftasında Kasımpaşa ile yapılan maça ilk 11'de başlayan 3 futbolcusuna Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında görev vermedi. Linnes, Kerem ve Babel'in yerine Yedlin, Arda Turan ve Onyekuru ilk 11'de yer buldu. Okan Koçuk, Şener, Taylan Antalyalı, Babel, Belhanda, Linnes, Donk, Kerem, Emre Akbaba, Ozornwafor yedek kulübesinde yer alan isimlerdi.