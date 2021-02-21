Haberler Galatasaray Keskin Kılınç!

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Bu sezon ’da oynanan iki maçta rakibine mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, dün ’ın golüyle mutlu sona ulaştı. 7’de 7 yapan Galatasaray liderliğini korudu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 22:36 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 06:50
Keskin Kılınç!

Galatasaray, 'de engel tanımıyor. Sarı-kırmızılı ekip bu sezonki Alanyaspor fobisini de yenip yoluna devam etti: 1-0. Ligin 5. Haftasında oynanan lig maçını 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, 'nda da rakibine 3-2 mağlup olmuştu. Dün bu iki mağlubiyetin verdiği tedirginlikle sahaya çıksa da Galatasaray bu kez galibiyeti söktü aldı. Maçın başından itibaren Alanyaspor kalesine yüklenen Cimbom, 5. dakikada Mohamed'in vuruşunda direğe takıldı. 17. dakikada ise Salih'in bir topu direkte patladı.

İKİNCİ YARI ALANYA BASTIRDI

Maçın 18. dakikasında ise Galatasaray'ın golü geldi. Yedlin'in sağdan adrese teslim ortasını kontrol eden , önce savunmaya takılsa da dönen topu ağlarla buluşturdu. Galatasaray ikinci yarıda oyunu sahasında kabul ederken ev sahibi Alanyaspor ise önderliğinde güçlü rakibini sıkıştırdı. Ancak bu dakikalarda da sahneye çıktı ve gol izni vermedi. 90 dakika sonunda Galatasaray, üst üste 7. galibiyetine imza atmayı başardı; liderliğini sürdürdü.

TERİM'DEN KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

FatihTerim, ligin 25. haftasında ile yapılan maça ilk 11'de başlayan 3 futbolcusuna karşılaşmasında görev vermedi. Linnes, Kerem ve Babel'in yerine Yedlin, ve ilk 11'de yer buldu. Okan Koçuk, , , Babel, , Linnes, Donk, Kerem, Emre Akbaba, Ozornwafor yedek kulübesinde yer alan isimlerdi.

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