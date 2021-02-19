Bu cezanın emsali yok

Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve CAS hakimi Türker Arslan, Arda Turan'a verilen cezanın eşi benzeri olmadığını söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Arslan, "Arda Turan'a ceza vermek için ya hakem raporu ya da gözlemcilerin elinde bilgi, belge olacak. Bunlar olmadan ceza verilemez. Disiplin kurulu kötü bir emsal oluşturdu. Soyunma odaları ile ilgili bugüne kadar bir uygulama yok" dedi.



YARGIDAN DÖNER

Türker Arslan, Oğulcan'a verilen 1.2 milyon Euro'luk tazminat ve 3 maçlık oynamama cezasının da büyük bir hatanın sonucu olduğunu söyledi. Arslan, "6 maç oynamadı diye transfer parası kadar tazminata hükmedilmesi çok yanlış bir uygulama. Bu karar bence yargıdan döner" diye konuştu.