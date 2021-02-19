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Bu cezanın emsali yok

Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve CAS hakimi , 'a verilen cezanın eşi benzeri olmadığını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 22:37 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 06:50
Bu cezanın emsali yok

Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve CAS hakimi , 'a verilen cezanın eşi benzeri olmadığını söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Arslan, "Arda Turan'a ceza vermek için ya hakem raporu ya da gözlemcilerin elinde bilgi, belge olacak. Bunlar olmadan ceza verilemez. Disiplin kurulu kötü bir emsal oluşturdu. Soyunma odaları ile ilgili bugüne kadar bir uygulama yok" dedi.

YARGIDAN DÖNER
Türker Arslan, Oğulcan'a verilen 1.2 milyon Euro'luk tazminat ve 3 maçlık oynamama cezasının da büyük bir hatanın sonucu olduğunu söyledi. Arslan, "6 maç oynamadı diye transfer parası kadar tazminata hükmedilmesi çok yanlış bir uygulama. Bu karar bence yargıdan döner" diye konuştu.

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