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Kontratlar masada!

Sarı-kırmızılılarda 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Öncelik ve Belhanda’ya verildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 23:33 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Kontratlar masada!

Aslan bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan gözler sözleşmesi bitecek 14 futbolcuya çevrildi. , Donk, , , Şener, , Belhanda ve Emre ile Turan'ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Kiralık futbolculardan Saracchi, , , ve de hazirana kadar kulüpte kalacak. Muslera ve Belhanda'ya öncelik verildi ve indirimli yeni sözleşme yapılacak. Arda, Donk, Onyekuru'nun kalmasına kesin gözle bakılıyor. Diğer isimlerin durumu farklı.

LINNES VE ŞENER YOLCU
Sağ beke ve 'i alan Aslan, Şener ve Linnes ile yolları ayıracak. Düşük maaşlı Ömer ve Taşdemir'le devam edilecek. Akbaba'da ise indirim yapılacak. Saracchi, Gedson, Etebo ve 'nun takımda kalması ise beklenmiyor.

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