Lige sarılacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, çeyrek finalde sahalarında Alanyaspor'a yenilerek kupadan elendikleri için üzgün olduğunu söyledi. İmparator ellerindeki önemli avantajı kaçırdıklarını kaydetti. Başarılı çalıştırıcı "Mağlup da olsak iyi oyun çok önemliydi. Bunu ancak ikinci devre gösterebildik. Ancak o direk, bu direk, kaleci kurtarıyor. 3-0 geri düştükten sonra bunun altından kalkmak kolay değil. Alanyaspor'u mücadelesinden ve turu geçtiği için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



MOHAMED İYİ GİDİYOR

Sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim, yeni transferlerle ilgili açıklamalarda da bulundu. Deneyimli hoca, 3 maçta 3 gol atan Mostafa Mohamed ve ilk karşılaşmasında ağları sarsan Gedson Fernandes için şunları söyledi: "Mohamed gol atmaya devam ediyor. Daha da atacak inşallah. Pozisyona da giriyor. Daha genç, öğreneceği çok şey var. Üstüne koyarak gidecektir. Kimin attığı çok önemli değil yeter ki Galatasaray kazansın. Gol için alınan oyuncuların atması bizi sevindiriyor tabii ki" dedi.



ASLAN'IN PARASI YATMADI

Cimbom, stoperi Maicon Roque'yi 1 miloyn 430 bin euro'ya Al Nassr'a satmıştı. Ancak Suudi kulübü henüz bir ödeme yapmadı. Galatasaray'ın şikayeti üzerine FIFA, Al Nassr'a 3 transfer dönemi yasağı getirmeyi düşünüyor. Al Nassr belirlenen sürede ödemeleri yapmazsa bu ceza işleme konulacak.



KÜFÜR EDENLERE DAVA

Fatih Terim, Kadıköy'de ısınma sırasında kendisine küfür edenlerden şikayetçi oldu. Dilekçede "Stada liste harici alınanlar var. Bunların kamera kayıtları Fenerbahçe kulübünden istendi. Fatih Terim ve yardımcılarına edilen küfürler sabittir. Bu kişilere seyirden yasaklama kararı verilmeli" ifadeleri yer aldı.



ROTASYON GEREKİYORMUŞ

Cimbom'un deneyimli çalıştırıcısı Fatih Terim, iyi oyunun devamı için Alanyaspor'a karşı rotasyon yapmadığını söyledi. Ancak bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını belirterek "Demek ki rotasyon yapmak gerekiyormuş" ifadelerini kullandı. Başarılı çalıştırıcı basit hataları azaltmaları gerektiğini de söyledi.