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Lige sarılacağız

3-0’ın altından kalkmak kolay değil. Üzgünüm. Şimdi lige sarılacağız. Mağlup olsak da iyi oyun önemli. 2. devre oynadığımız futbol çok iyiydi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 00:04 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Lige sarılacağız

Teknik Direktörü , çeyrek finalde sahalarında 'a yenilerek kupadan elendikleri için üzgün olduğunu söyledi. İmparator ellerindeki önemli avantajı kaçırdıklarını kaydetti. Başarılı çalıştırıcı "Mağlup da olsak iyi oyun çok önemliydi. Bunu ancak ikinci devre gösterebildik. Ancak o direk, bu direk, kaleci kurtarıyor. 3-0 geri düştükten sonra bunun altından kalkmak kolay değil. Alanyaspor'u mücadelesinden ve turu geçtiği için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

MOHAMED İYİ GİDİYOR
Sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim, yeni transferlerle ilgili açıklamalarda da bulundu. Deneyimli hoca, 3 maçta 3 gol atan ve ilk karşılaşmasında ağları sarsan için şunları söyledi: "Mohamed gol atmaya devam ediyor. Daha da atacak inşallah. Pozisyona da giriyor. Daha genç, öğreneceği çok şey var. Üstüne koyarak gidecektir. Kimin attığı çok önemli değil yeter ki Galatasaray kazansın. Gol için alınan oyuncuların atması bizi sevindiriyor tabii ki" dedi.

ASLAN'IN PARASI YATMADI
, stoperi 'yi 1 miloyn 430 bin euro'ya 'a satmıştı. Ancak Suudi kulübü henüz bir ödeme yapmadı. Galatasaray'ın şikayeti üzerine , Al Nassr'a 3 transfer dönemi yasağı getirmeyi düşünüyor. Al Nassr belirlenen sürede ödemeleri yapmazsa bu ceza işleme konulacak.

KÜFÜR EDENLERE DAVA
Fatih Terim, 'de ısınma sırasında kendisine küfür edenlerden şikayetçi oldu. Dilekçede "Stada liste harici alınanlar var. Bunların kamera kayıtları kulübünden istendi. Fatih Terim ve yardımcılarına edilen küfürler sabittir. Bu kişilere seyirden yasaklama kararı verilmeli" ifadeleri yer aldı.

ROTASYON GEREKİYORMUŞ
Cimbom'un deneyimli çalıştırıcısı Fatih Terim, iyi oyunun devamı için Alanyaspor'a karşı rotasyon yapmadığını söyledi. Ancak bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını belirterek "Demek ki rotasyon yapmak gerekiyormuş" ifadelerini kullandı. Başarılı çalıştırıcı basit hataları azaltmaları gerektiğini de söyledi.

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