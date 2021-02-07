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Geçilmez ikili

Cimbom, Kadıköy'de üst üste ikinci kez kazanırken, bu kez kalesini de gole kapattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:49 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Geçilmez ikili Donk Marcao
Cimbom, Kadıköy'de üst üste ikinci kez kazanırken, bu kez kalesini de gole kapattı. Sarı-kırmızılı takım savunmada 'ın ofsayta takılan golü dışında hata yapmadı. Bunda defansın göbeğinde yer alan ile Marcao'nun başarılı performansları önemli rol oynadı. İki oyuncu, 'nin forvetleri Mbwana Samatta ile sonradan oyuna giren 'ye boş alan bırakmazken, kademeler ve hava toplarında da uyumlarıyla top sektirmedi. Özellikle Donk, Luyindama'yı kulübeye hapsetmesinin boşuna olmadığını gösterdi.
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