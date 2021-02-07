Geçilmez ikili Donk Marcao

Cimbom, Kadıköy'de üst üste ikinci kez kazanırken, bu kez kalesini de gole kapattı.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:49Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Cimbom, Kadıköy'de üst üste ikinci kez kazanırken, bu kez kalesini de gole kapattı. Sarı-kırmızılı takım savunmada Ozan Tufan'ın ofsayta takılan golü dışında hata yapmadı. Bunda defansın göbeğinde yer alan Ryan Donk ile Marcao'nun başarılı performansları önemli rol oynadı. İki oyuncu, Fenerbahçe'nin forvetleri Mbwana Samatta ile sonradan oyuna giren Papiss Cisse'ye boş alan bırakmazken, kademeler ve hava toplarında da uyumlarıyla top sektirmedi. Özellikle Donk, Luyindama'yı kulübeye hapsetmesinin boşuna olmadığını gösterdi.