Haberler Galatasaray Onyekuru’dan ‘bel kırma’ rekoru

’dan ‘bel kırma’ rekoru

maçında oyuna girer girmez 2 gol atıp maçı çeviren , maçında da parmak ısırttı. Onyekuru ayrıca Başakşehir karşısında bel kırma rekoru kırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 21:34 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Onyekuru’dan ‘bel kırma’ rekoru
maçında oyuna girer girmez 2 gol atıp maçı çeviren , maçında da parmak ısırttı. ekibi karşısında bir kafa golü atan Nijeryalı yıldız, ayrıca 'in attığı penaltıyı da yaptıran isimdi. Onyekuru ayrıca Başakşehir karşısında bel kırma rekoru kırdı. Başakşehir karşısında 9 kezle bu sezon bir maçında en fazla çalım atan Galatasaraylı oldu.

YİNE ATAR MI?

Onyekuru, forması altında 20. golünü Başakşehir'e attı. Geçen sezon 'de kazanılan maçta gol atması nedeniyle derbide gözler yine onda olacak.

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI:

Topla buluşma 71
Pas %89.7
Gol 1
RCS topla buluşma 9
Kaz. ikili müc. 11
Çalım 9
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