Zorlu sınav! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray galibiyetten başka bir sonuç düşünmezken işi çok da kolay olmayacak. Yeni Malatyaspor ise güçlü rakibi karşısında 3 puan almayı amaçlıyor.



Cimbom, Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor'u deplasmanda hiç yenemedi. Sarı- siyahlılar 2 galibiyet alırken, 1 maç da berabere bitti. Ayrıca son 16 turunda da rakibini ancak penaltılar sonucu eleyebildi. Teknik direktör Fatih Terim'in bu nedenle oyuncularını uyardığı ifade edildi.



YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Wallace, Hadebe, Hafez, Chebake, Zeki Yavru, Acquah, Ndayishimiye, Umut Bulut, Kubilay, Adem Büyük



Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda Turan, Babel



DEPLASMANDA DÖKÜLDÜ

İç sahada 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Galatasaray, bu performansını deplasman müsabakalarına yansıtamıyor. Ligde dış sahada çıktığı son 4 maçın 3'ünde mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu süreçte sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Galatasaray, rakip sahadaki son 4 lig müsabakasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş'a yenilirken, Trabzonspor'u mağlup etti.



İKI OYUNCU SINIRDA

Younes Belhanda ve Christian Luyindama, maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bugün kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında cezalı duruma düşecek.