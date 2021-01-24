Haberler Galatasaray Zorlu sınav! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Zorlu sınav! İşte 'ın maçı 11'i

, 'in 21. haftasında bugün 'la karşı karşıya gelecek. 'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem düdük çalacak. Sarı-kırmızılılar, rakibiyle deplasmanda oynadığı 3 maçın 2’sini kaybetti, bir maç da berabere bitti. Kupada da oldukça zorlandı. Kritik müsabaka öncesi iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 00:24 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 06:50
Zorlu sınav! İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Zirve yarışından kopmak istemeyen galibiyetten başka bir sonuç düşünmezken işi çok da kolay olmayacak. ise güçlü rakibi karşısında 3 puan almayı amaçlıyor.

, 'de dördüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor'u deplasmanda hiç yenemedi. Sarı- siyahlılar 2 galibiyet alırken, 1 maç da berabere bitti. Ayrıca son 16 turunda da rakibini ancak penaltılar sonucu eleyebildi. Teknik direktör 'in bu nedenle oyuncularını uyardığı ifade edildi.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Wallace, Hadebe, Hafez, Chebake, Zeki Yavru, Acquah, Ndayishimiye, Umut Bulut, Kubilay, Adem Büyük

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda Turan, Babel

DEPLASMANDA DÖKÜLDÜ
İç sahada 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Galatasaray, bu performansını deplasman müsabakalarına yansıtamıyor. Ligde dış sahada çıktığı son 4 maçın 3'ünde mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu süreçte sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Galatasaray, rakip sahadaki son 4 lig müsabakasında , ve 'a yenilirken, 'u mağlup etti.

İKI OYUNCU SINIRDA
ve , maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bugün kart görmeleri durumunda 22. haftadaki müsabakasında cezalı duruma düşecek.

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