Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray maçında Mbaye Diagne kırmızı kart gördü!

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ikinci yarısında kırmızı kart çıktı. Karşılaşmanın 58. dakikasında sarı-kırmızılıların golcüsü Mbaye Diagne kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı taç atışı sonrası seken topta Montero kafayı vurmak isterken Mbaye Diagne topa dokunduktan sonra tabanıyla rakibin kafasına müdahalede bulundu, Cüneyt Çakır doğrudan kırmızı kartını çıkardı.

Kararın ardından Fatih Terim ve yedek kulübesi uzun süre itirazlarda bulundu ancak karar değişmedi.

SÜPER LİG KARİYERİNDE İLK KIRMIZISI!

Senegalli oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kırmızı kartını görürken; Galatasaray, bu sezon 5. kez kırmızı kartla cezalandırıldı.



İşte o pozisyon...











Görüntüler BeIN Spors'tan alınmıştır...