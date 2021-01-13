Yüksek uçtular

Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde tekrar Monaco'nun kapısını çalarken, bu süreçte Onyekuru da Florya'ya geri dönmek istediğini kulübüne iletti. İki kulüp arasında müzakereler sürerken, sarı-kırmızılılar satın alma şartını kabul edebileceklerini ancak fiyat konusunda çok yükseğe çıkamayacaklarını bildirdi. "İş bitti" derken, Monaco son anda bir pürüz daha çıkardı. 5 milyon Euro isteyen Monaco, yine Galatasaray'ı sıkıntıya soktu. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, bonservis konusunda görüş alışverişi yapıp son kozlarını oynayacak.