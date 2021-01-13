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Yüksek uçtular

Artık forması giymesine kesin gözüyle bakılan için Monaco’dan gelen haberler keyifleri kaçırdı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 00:19 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Yüksek uçtular

yönetimi ara transfer döneminde tekrar Monaco'nun kapısını çalarken, bu süreçte da Florya'ya geri dönmek istediğini kulübüne iletti. İki kulüp arasında müzakereler sürerken, sarı-kırmızılılar satın alma şartını kabul edebileceklerini ancak fiyat konusunda çok yükseğe çıkamayacaklarını bildirdi. "İş bitti" derken, Monaco son anda bir pürüz daha çıkardı. 5 milyon Euro isteyen Monaco, yine Galatasaray'ı sıkıntıya soktu. Başkan ve yönetimi, bonservis konusunda görüş alışverişi yapıp son kozlarını oynayacak.

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