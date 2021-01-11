Haberler Galatasaray Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda tur peşinde!

'nda tur peşinde!

, son 16 turunda yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. 'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve 'den canlı yayımlanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:35 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:35
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda tur peşinde!

(Covid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Toplam 18 kezle organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan , kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, Misli.com 3. Lig temsilcisi 'ni eleyerek son 16 turuna yükseldi.

ise 3. turda , 4. turda ve 5. turda 'u mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren ve ile yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası sonrası tedavisine devam edilen maçta görev yapamayacak.

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