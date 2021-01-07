Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray Basketbol Takımı'nda Courtney Williams'ın sözleşmesi feshedildi

Son dakika: 'nda 'ın sözleşmesi feshedildi

Son dakika transfer haberi... 'nda flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılarda takıma bu sezon katılan 'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 17:16 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 17:32
Son dakika: Galatasaray Basketbol Takımı'nda Courtney Williams'ın sözleşmesi feshedildi

'nda ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"2020-2021 sezonunda takımımıza katılan Courtney Williams, dedesinin vefatı üzerine ülkesi 'ne dönme ve sezonun geri kalanını ailesiyle geçirme talebini kulübümüze iletmiştir. Bu talep üzerine kulübümüz oyuncuyla yollarını karşılıklı fesih yoluyla ayırmıştır.

Courtney Williams'a baş sağlığı dileklerimizi iletir, bu sezon takımımıza yaptığı katkılar sebebiyle teşekkür ederiz.

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