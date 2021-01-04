Haberler Galatasaray Salih Uçan defteri kapandı!

defteri kapandı!

'de ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala transfer söylentileri hız kazanırken, sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan 'ın rafa kalktığı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 20:06 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Salih Uçan defteri kapandı!

Bir süredir 'ın gündeminde yer alan 'ın transferinin rafa kalktığı öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Salih'in sarı-kırmızılı takımda forma giymek istemesine karşın 'nın yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle görüşmelerin askıya alındığı ifade edildi. Galatasaray'ın da bu nedenle 'dan ayrılma kararı alan ile söz kestiği belirtiliyor.

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