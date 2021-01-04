Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Salih Uçan'ın transferinin rafa kalktığı öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Salih'in sarı-kırmızılı takımda forma giymek istemesine karşın Alanya'nın yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle görüşmelerin askıya alındığı ifade edildi. Galatasaray'ın da bu nedenle Kasımpaşa'dan ayrılma kararı alan Aytaç Kara ile söz kestiği belirtiliyor.
Salih Uçan defteri kapandı!
Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala transfer söylentileri hız kazanırken, sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Salih Uçan'ın rafa kalktığı öğrenildi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 20:06 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50