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bombasını patlatıyor! İşte Onyekuru'nun sözleşme detayları

'da son dakika haberi... Ara dönemde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını yürüten sarı kırmızılılarda gündemin 1 numaralı maddesinin olduğu biliniyordu. Aktarılan bilgilere göre Monaco'da istediğini bulamayan Nijeryalı yıldız da Galatasaray'a dönüşe onay verdi. Peki, Onyekuru'nun Cimbom ile anlaşması nasıl olacak? İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 11:17
Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! İşte Onyekuru'nun sözleşme detayları

, son olarak Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u evinde ağırlamış ve mücadelden 0-0'lık beraberlikle ayrılarak zirve yarışında önemli bir yara almıştı.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! İşte Onyekuru'nun sözleşme detayları

Ezeli rakip Beşiktaş'a ligin zirvesini kaptıran Cimbom, yeniden bu noktara gelebilmek için takviye yapmak istiyor ve gündemin 1 numaralı ismi .

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! İşte Onyekuru'nun sözleşme detayları

Daha önce 'da şampiyonluk da elde eden Onyekuru, 20 yıllık Kadıköy galibiyeti hasretine de son verilmesinde büyük rol oynamıştı.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! İşte Onyekuru'nun sözleşme detayları

Bununla beraber Teknik direktörü Fatih Terim'in Onyekuru'yu kendi evladı gibi gördüğü aktarılırken, konu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! İşte Onyekuru'nun sözleşme detayları

FRANSA'DA İŞİ BİTTİ
Sezon başında bonservisinin bulunduğu Monaco'ya geri dönen Onyekuru, teknik direktör Niko Kovac tarafından tercih edilmemişti. Hatta iddialara göre Kovac, Onyekuru'ya 'ben olduğum sürece burada oynayamazsın' demişti.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! İşte Onyekuru'nun sözleşme detayları

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Monaco ile ilişiğini kesen ve çeşitli takımlarla görüşen Onyekuru, transferde duygusal davrandı ve 'dan gelen teklifi 1 adım önde değerlendirdi.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! İşte Onyekuru'nun sözleşme detayları

"G.SARAY POLE POZİSYONUNDA"
Le Figaro'nun Foot Mercato ve RMC Sports'a dayandırdığı habere göre Onyekuru'nun ara transferde saflarına katılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! İşte Onyekuru'nun sözleşme detayları

Monaco'daki eşyalarını alan ve ülkesi Nijerya'da görüşmelerine devam eden Onyekuru'nun ve Monaco ile yaptığı anlaşmanın detayları da belli oldu.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! İşte Onyekuru'nun sözleşme detayları

BU KEZ SATIN ALMA OPSİYONLU
Onyekuru, daha önceki serüvenlerinde 'satın alma opsiyonsuz' imza atmıştı. Ancak bu kez Galatasaray işi sıkı tuttu ve Monacolu yöneticilerle yaptığı görüşmeler neticesinde 'satın alma opsiyonlu kiralık' anlaşmaya vardı.

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! İşte Onyekuru'nun sözleşme detayları

TECRİT'İN BİTMESİNİ BEKLİYOR
Bununla beraber Onyekuru'nun şu anda corona virüsü olduğu ve Nijerya'da tecrit altında bulunduğu kaydedildi. Tecritin ardından yıldız futbolcunun transferi resmiyete dökmek için harekete geçeceği ifade edildi.

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