Son dakika: Omar Elabdellaoui'nin son durumu hakkında hastaneden açıklama geldi

Yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan ve hastaneye kaldırılan Galatasaraylı Omar omar Elabdellaoui'nin son durumu hakkında Prof. Dr. Vedat Kaya'dan açıklama geldi. Norveçli futbolcunun tedavi gördüğü hastane önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Prof. Dr. Kaya, Omar'ın durumunun iyiye gittiğini ancak gözlerine tekrar müdahale edilebileceğini söyledi.

İşte o açıklama:

"Omar gece hastanemize geldi. Bir gözde daha fazla olmak üzere iki gözünde de problem var. Ben ve diğer doktorlarımız olarak müdahalemizi yaptık. Şu andaki durumu düne göre oldukça iyi. Medikal tedavi yapılıyor. Tekrar müdahale gerekir mi? Gerekebilir...

Gözünde oluşan termal kimyasal bir travma. İlk etapta görme konusunda sorun olması normal. Bütün tetkikleri yapıldı. Düne göre daha iyi. Sol gözü diğerine göre daha hasarlı. Önümüzdeki süreçte yapılacak tedaviyle daha iyi duruma geleceğini umuyoruz."