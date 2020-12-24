Mustafa Cengiz'den Radamel Falcao için ayrılık sinyali!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dünkü sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şeffaf bir kulüp olduklarını ifade eden Cengiz, imzalanan anlaşmanın içeriğini paylaşırken, "Nesine. com bu sezon için 6 milyon TL kola reklam verdi. 4 milyon TL de eşya parası için anlaştık. Daha önceki anlaşmaların detaylarını da açıkladık. Bunu başka kulüp açıkladı mı? Biz şeffafız. Diğer kulüplerde bunu örnek alsın" diye konuştu.

TERİM'E DESTEK

Fatih Terim'in Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kartın ağır olduğunu belirten Cengiz, "60. dakikada bir faul yapıldı. O faule tepki verdi. Sahaya girdi de rakibe saldırmadı ki! Hakemlere de bir şey demedi. Hakem öldürenler, sahaya girenler gibi bir sürü olumsuz emsal var. Onların içinde hocamızınki çok masum" ifadesini kullandı. Terim ile aralarında sorun varmış gibi gösterilmesine üzüldüğünü kaydeden Başkan, "Medyumluk yapmayın. Aramızda sorun yok" dedi.

HAYSİYETLİ OYUNCU

Galatasaray Mustafa Cengiz'e Radamel Falcao'nun uzun süredir forma giymemesi de sorulurken şu çarpıcı açıklamayı yaptı: Bazen bir kişiyi alıyorsunuz, müthiş oynuyor. Bazen yerini değiştiriyorsunuz olmuyor. Falcao haysiyetli bir futbolcu. Kendisine çok dikkat ediyor. Ben onun her anlamda Galatasaray'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ocak ayında kalacak mı, gidecek mi; bilemem. Ben kalacak mıyım; onu bile bilemem. Hastalık var. Sağlık var.

TRANSFER YAPACAĞIZ

Cengiz devre arasında transfer için yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydetti. Transfer komitesinin çalıştığını kaydeden Başkan, "Çok girişimimiz var. Galatasaray'da transfer olacaktır. Falcao'yu getirdik 60 bin kişi karşıladı. Bir kent yığıldı. Biz taraftarımızın ne istediğini biliyoruz. Kulübün geleceğini sağlam tutarak transferler yapacağız" diye konuştu.