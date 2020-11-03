Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Yunus Mallı transfer kararını verdi! Galatasaray...

Son dakika haberi: transfer kararını verdi! ...

Son dakika haberi: Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Sarı-kırmızılıların transfer listesinin başını ise milli futbolcu çekiyor. Yıldız futbolcunun temsilciğini yapan transferdeki son gelişmeleri açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 20:07
Son dakika transfer haberi: Yunus Mallı transfer kararını verdi! Galatasaray...

'ın ocak ayında kadrosuna katmak istediği için açıklama geldi. Yıldız futbolcunun temsilcisi transferdeki son detayları açıkladı:

İŞTE O AÇIKLAMA:

Yunus, Wolsfburg'ta pek fazla süre alamıyor. Teknik direktör Oliver Glasner'le yıldızı barışmadı. Elinden geleni yapıyor; her zaman hazır. Hazır olduğunu teknik heyet de söylüyor; ama bir türlü süre vermiyorlar.

"BİRKAÇ ARACI ARADI"

Yunus, 28 yaşında ve en verimli çağında, oynamak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Önümüze bakacağız. Galatasaray yönetimi ile bir temasımız olmadı; fakat birkaç aracı aradı. Ancak biz doğrudan kulüple görüşme istiyor.

hoca bizi zaten iyi tanıyor. Böyle bir şey olursa kulübün bize ulaşması yeterli. Gereken yapılır. Yunus her zaman bir gün 'de futbol oynamak istediğini söyledi.

"FATİH TERİM VE YUNUS ZAMAN ZAMAN GÖRÜŞÜR"

Belki o gün gelmiştir. Fatih Terim ile Yunus'un teması var. Zaman zaman görüşürler; ama konusunda görüşmek isterlese, her zaman görüşmeye hazırım. (Ajansspor)

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