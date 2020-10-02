Belhanda Nice yolunda

Cimbom'un elden çıkarmak istediği Younes Belhanda'ya eski kulübü Nice talip oldu. Fransız ekibi Faslı yıldızı kadroya katmak için harekete geçerken sarı-kırmızılıların 7 milyon euro istediği iddia edildi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin son senesini yaşadığı için Nice'in bu parayı ödemeye sıcak bakmadığı ancak görüşmelerin sıkı şekilde sürdüğü aktarıldı.

FAS MİLLİ TAKIMI'NA DAVET EDİLMEDİ

Galatasaray'da sezona iyi başlasa da son iki maçta yokları oynayan Younes Belhanda, Fas Milli Takımı'na davet edilmedi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu uzun bir aradan sonra çağrılmaması şaşkınlık yarattı. Fas Teknik Direktörü Vahid Halilodzic'in, Fenerbahçe'de kadroya giremeyen Nabil Dirar'a davetiye göndermesi kafa karıştırdı.