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10 Eylül 2020, Perşembe
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İlk maçı yönetecek

İlk maçı Bahattin Şimşek yönetecek

, sezonun açılış maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem yöneteceği açıklandı.

, sezonun açılış maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem yöneteceği açıklandı. Onun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. Galatasaray maçında ilk kez hakem olarak görev alacak olan Bahattin Şimşek, çıktığı 135 karşılaşmada maç başına 4.05 sarı kart ve 0.22 kırmızı kart gösterdi.

  1. 10.9.2020
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