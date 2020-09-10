İlk maçı Bahattin Şimşek yönetecek
Galatasaray, sezonun açılış maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yöneteceği açıklandı.
Galatasaray, sezonun açılış maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yöneteceği açıklandı. Onun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. Galatasaray maçında ilk kez hakem olarak görev alacak olan Bahattin Şimşek, çıktığı 135 karşılaşmada maç başına 4.05 sarı kart ve 0.22 kırmızı kart gösterdi.
- 10.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İlk maçı Bahattin Şimşek yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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