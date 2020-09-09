Galatasaray'dan açıklama! "O menajerin ücreti..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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'dan açıklama! "O menajerin ücreti..."

Galatasaray'dan açıklama! "O menajerin ücreti..."

Kulübü son günlerde çıkan futbolcu menajerlerine yapılan ödemeler ile ilgili haberler sonrası açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Haberde sözü edilen sözleşmede belirtilen ücret, söz konusu menajere olan geçmiş dönem borçları da dahil edilerek yapılandırılması sonucunda oluşan toplam rakamdır" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde çeşitli mecralarda kulübümüzün, futbolcu menajerlerine yüksek komisyon ücretleri ödediği şeklinde asılsız iddialar içeren haberlerin yer alması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Haberde sözü edilen sözleşmede belirtilen ücret, söz konusu menajere olan geçmiş dönem borçları da dahil edilerek yapılandırılması sonucunda oluşan toplam rakamdır" denildi.

  1. 09.09.2020
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