Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

MARCO BENASSI

Tecrübeli teknik adamın, Fiorentina'daki bağlantılarını kullanarak İtalyan oyuncuyu istemesi üzerine daha önce Benassi ile anlaşan Verona yeni bir plan üzerinde durmaya başladı. Verona'nın, Benassi'yi Galatasaray'a kaptırmamak için elini çabuk tutarak, Fiorentinalı yöneticileri ikna etmek için fiyat artırdığı belirtildi.

KAVIN STROOTMAN

Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevin Strootman'ın ismi Glatasaray ile anılıyor. Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Strootman, geçen sezon forma giydiği 30 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.

RADJA NAINGGOLAN

32 yaşındaki oyuncusu için Inter'e 1 milyon Euro kiralama ücreti teklif eden Galatasaray, oyuncunun maaşı için ise 2.2 milyon Euro önerdi. Inter'li yetkililer oyuncunun maaşı konuşunda sorun çıkardı. İtalyan kurmaylar yıllık maaşı 3.5 milyon Euro olan Nainggolan'ın ücretinin tamamının ödenmesini talep ettiler. Inter ile Galatasaraylı yöneticiler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Terim'in de istediği Nainggolan için sarı-kırmızılı yöneticilerin yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Başarılı oyuncu, geride bıraktığımız sezonu Cagliari'de kiralık olarak geçirmişti.

ISMAILA COULIBALY

Sarı-kırmızılı takım Ismaila Coulibaly'i gündemine almıştı ancak 19 yaşındaki genç yıldız adayı Sheffield United'ın yolunu tuttu. Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Ismaila Coulibaly, 2 milyon euroya Sheffield United'a transfer oldu ve üç yıllığına Belçika temsilcisi Beerschot'a kiralandı..