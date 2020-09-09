Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Nainggolan, Okay Yokuşlu, Benassi...
Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, Nainggolan, Okay Yokuşlu, Benassi gibi futbolcularla da ilgileniyor. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve o listedeki yıldızlar hakkında detaylar...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
MARCO BENASSI
Tecrübeli teknik adamın, Fiorentina'daki bağlantılarını kullanarak İtalyan oyuncuyu istemesi üzerine daha önce Benassi ile anlaşan Verona yeni bir plan üzerinde durmaya başladı. Verona'nın, Benassi'yi Galatasaray'a kaptırmamak için elini çabuk tutarak, Fiorentinalı yöneticileri ikna etmek için fiyat artırdığı belirtildi.
KAVIN STROOTMAN
Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevin Strootman'ın ismi Glatasaray ile anılıyor. Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Strootman, geçen sezon forma giydiği 30 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.
RADJA NAINGGOLAN
32 yaşındaki oyuncusu için Inter'e 1 milyon Euro kiralama ücreti teklif eden Galatasaray, oyuncunun maaşı için ise 2.2 milyon Euro önerdi. Inter'li yetkililer oyuncunun maaşı konuşunda sorun çıkardı. İtalyan kurmaylar yıllık maaşı 3.5 milyon Euro olan Nainggolan'ın ücretinin tamamının ödenmesini talep ettiler. Inter ile Galatasaraylı yöneticiler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Terim'in de istediği Nainggolan için sarı-kırmızılı yöneticilerin yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Başarılı oyuncu, geride bıraktığımız sezonu Cagliari'de kiralık olarak geçirmişti.
ISMAILA COULIBALY
Sarı-kırmızılı takım Ismaila Coulibaly'i gündemine almıştı ancak 19 yaşındaki genç yıldız adayı Sheffield United'ın yolunu tuttu. Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Ismaila Coulibaly, 2 milyon euroya Sheffield United'a transfer oldu ve üç yıllığına Belçika temsilcisi Beerschot'a kiralandı..
- 09.09.2020
- Güncelleme: 09.09.2020 14:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Nainggolan, Okay Yokuşlu, Benassi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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