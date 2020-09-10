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10 Eylül 2020, Perşembe
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D’Avilla’dan yeni teklif: Matusiwa

D’Avilla’dan yeni teklif: Matusiwa

Etebo'yu getiren menajer D'Avila, Hollanda'nın Groningen takımında forma giyen 'yı da getirebileceğini iletti…

Etebo'yu getiren menajer D'Avila, Hollanda'nın Groningen takımında forma giyen 'yı da getirebileceğini iletti… D'avilla, Angola asıllı 23 yaşındaki ön liberonun tam 'a göre bir isim olduğunu ifade etti. Etebo'ya onay veren Terim'in Matusiwa'yı diğer adaylarından olumlu yanıt gelmezse gündemine almayı düşündüğü iletildi.

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  1. 10.9.2020
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