Arda Turan Bodrum'da fit görüntüsüyle dikkat çekti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, iki günlük hafta sonu izninde soluğu Bodrum'daki eşi Aslıhan Doğan ve iki oğlunun yanında aldı.

Balıklama denize dalan tecrübeli futbolcu, fit vücuduyla yeni sezona hazır olduğunu gözler önüne serdi. Barcelona ile sözleşmesi sona erdikten sonra bir süre kulüpsüz kalan Arda Turan, geçtiğimiz aylarda eski takımı Galatasaray'la sözleşme imzalamıştı.







