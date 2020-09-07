Arda Turan Bodrum'da fit görüntüsüyle dikkat çekti
Galatasaray'ın yeniden kadrosuna kattığı Arda Turan, iki günlük hafta sonu tatili için Bodrum'a gitti. Tecrübeli futbolcu denize girerken, formda görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, iki günlük hafta sonu izninde soluğu Bodrum'daki eşi Aslıhan Doğan ve iki oğlunun yanında aldı.
Balıklama denize dalan tecrübeli futbolcu, fit vücuduyla yeni sezona hazır olduğunu gözler önüne serdi. Barcelona ile sözleşmesi sona erdikten sonra bir süre kulüpsüz kalan Arda Turan, geçtiğimiz aylarda eski takımı Galatasaray'la sözleşme imzalamıştı.
- 07.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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