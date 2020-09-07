Arda Turan Bodrum'da fit görüntüsüyle dikkat çekti - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Arda Turan'ın son hali dikkat çekti!

'da fit görüntüsüyle dikkat çekti

Arda Turan Bodrum'da fit görüntüsüyle dikkat çekti

'ın yeniden kadrosuna kattığı , iki günlük hafta sonu tatili için 'a gitti. Tecrübeli futbolcu denize girerken, formda görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

'ın yıldız futbolcusu , iki günlük hafta sonu izninde soluğu 'daki eşi ve iki oğlunun yanında aldı.

Balıklama denize dalan tecrübeli futbolcu, fit vücuduyla yeni sezona hazır olduğunu gözler önüne serdi. ile sözleşmesi sona erdikten sonra bir süre kulüpsüz kalan Arda Turan, geçtiğimiz aylarda eski takımı Galatasaray'la sözleşme imzalamıştı.



  1. 07.09.2020
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