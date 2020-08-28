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28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Genel Kurul 28 Kasım’da

Genel Kurul ’da

Genel Kurul 28 Kasım’da

ve tarihi netleşti.

ve tarihi netleşti. Kanun gereği derneklerin en geç Kasım ayı sonuna kadar ertelenen toplantıları yapma zorunluluğunu dikkate alan yöneticiler, tarihini seçti.

  1. 28.8.2020
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