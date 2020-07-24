Antalyaspor 2-2 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fraport Tav Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçın son anlarına 2-1 üstün giren sarı-kırmızılılar, 90+2. dakikada Blanco'nun golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Antalyaspor'un diğer golü Fredy'den gelirken, Galatasaray'ın gollerini ise Saracchi ve Belhanda kaydetti.
Özellikle sezonun ikinci yarısında sakatlıklarla boğuşan ve birçok puan kaypı yaşayıp şampiyonluğa havlu atan Galatasaray sezonu Antalyaspor beraberliği ile noktaladı.
Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip oldu. Kırmızı-beyazlılar, Fredy'nin 19. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda daha derli toplu bir görüntü çizen Galatasaray aradığı golü 58. dakikada buldu. Sol kanatta topla buluşan Marcelo Saracchi düzgün vuruşla kaleci Ferhat'ı mağlup etti ve skoru 1-1'e getirdi.
Bu golden 7 dakika sonra sarı-kırmızılı takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Younes Belhanda soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
90+2'DE BLANCO SAHNEYE ÇIKTI!
Maçın son anlarında ataklarını sıklaştıran Antalyaspor, 90+2. dakikada Blanco'nun attığı golle durumu 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla Galatasaray'ın 56 puanla Süper Lig'e nokta koyarken, Antalyaspor ise 45 puanla ligi bitirdi.
- 24.07.2020
- Güncelleme: 24.07.2020 23:42
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Antalyaspor 2-2 Galatasaray | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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