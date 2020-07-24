Antalyaspor 2-2 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Özellikle sezonun ikinci yarısında sakatlıklarla boğuşan ve birçok puan kaypı yaşayıp şampiyonluğa havlu atan Galatasaray sezonu Antalyaspor beraberliği ile noktaladı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip oldu. Kırmızı-beyazlılar, Fredy'nin 19. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda daha derli toplu bir görüntü çizen Galatasaray aradığı golü 58. dakikada buldu. Sol kanatta topla buluşan Marcelo Saracchi düzgün vuruşla kaleci Ferhat'ı mağlup etti ve skoru 1-1'e getirdi.

Bu golden 7 dakika sonra sarı-kırmızılı takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Younes Belhanda soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

90+2'DE BLANCO SAHNEYE ÇIKTI!

Maçın son anlarında ataklarını sıklaştıran Antalyaspor, 90+2. dakikada Blanco'nun attığı golle durumu 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.



Bu sonuçla Galatasaray'ın 56 puanla Süper Lig'e nokta koyarken, Antalyaspor ise 45 puanla ligi bitirdi.