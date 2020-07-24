Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlandı!

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısında birçok futbolcusunu sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılarda bu isimlere bir yenisi eklendi. Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Emre Akbaba henüz maçın başında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Antalyaspor maçının 4. dakikasında bir pozisyondan sonra sağ arka adalesini tutan Emre Akbaba, kendini yere bıraktı. 27 yaşındaki oyuncu, sağ bacağını hareket ettiremeden bir süre yerde kaldı ve tedavinin ardından oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.

Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.