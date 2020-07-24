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24 Temmuz 2020, Cuma
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'da sakatlandı!

Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlandı!

'in 34. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başında sarı-kırmızılı takımda talihsiz bir sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen 27 yaşındaki futbolcu yerini 'a bıraktı.

'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısında birçok futbolcusunu sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılarda bu isimlere bir yenisi eklendi. 'in 34. haftasında 'a konuk olan Galatasaray'da henüz maçın başında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Antalyaspor maçının 4. dakikasında bir pozisyondan sonra sağ arka adalesini tutan Emre Akbaba, kendini yere bıraktı. 27 yaşındaki oyuncu, sağ bacağını hareket ettiremeden bir süre yerde kaldı ve tedavinin ardından oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.

Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil oldu.

  1. 24.07.2020
  2. Güncelleme: 24.07.2020 21:35
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