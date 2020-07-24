Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlandı!
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başında sarı-kırmızılı takımda Emre Akbaba talihsiz bir sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen 27 yaşındaki futbolcu yerini Ömer Bayram'a bıraktı.
Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısında birçok futbolcusunu sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılarda bu isimlere bir yenisi eklendi. Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Emre Akbaba henüz maçın başında talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Antalyaspor maçının 4. dakikasında bir pozisyondan sonra sağ arka adalesini tutan Emre Akbaba, kendini yere bıraktı. 27 yaşındaki oyuncu, sağ bacağını hareket ettiremeden bir süre yerde kaldı ve tedavinin ardından oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.
Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.
- 24.07.2020
- Güncelleme: 24.07.2020 21:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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