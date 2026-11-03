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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona - Aston Villa maçı saat kaçta? Barça maçı hangi kanalda?

Barcelona - Aston Villa maçı saat kaçta? Barça maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Aston Villa, 4. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Camp Nou'daki kritik karşılaşmanın saati ve yayın bilgileri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 13:20
Barcelona - Aston Villa maçı saat kaçta? Barça maçı hangi kanalda?

Barcelona - Aston Villa maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun iki önemli takımı Barcelona ile Aston Villa, kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, taraftarı önünde kazanarak lig aşamasında yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa ise Avrupa'daki başarılı başlangıcını sürdürmek için İspanya deplasmanında sahaya çıkacak. İşte maçın saati, yayın kanalı ve canlı takip detayları…

BARCELONA - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 3 Kasım 2026 Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

BARCELONA - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BARCELONA - ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına Barcelona'nın stadı Spotify Camp Nou ev sahipliği yapacak.

BARCELONA'DA HEDEF YENİDEN ÇIKIŞ

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde sezona aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Katalan ekibi, lig aşamasındaki ilk maçlarında Feyenoord'u 5-1 mağlup etti, Galatasaray deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Üçüncü haftada Paris Saint-Germain karşısında alınan 4-2'lik yenilgi ise takımın Avrupa'daki yenilmezlik serisini sona erdirdi.

PSG karşısında savunmada yaşanan sorunlar, Barcelona'nın son dönemdeki en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Katalan temsilcisi, tüm kulvarlarda üst üste aldığı galibiyetlerle başladığı sezonda ilk kez üst üste puan kayıpları yaşadı. Real Madrid karşısında alınan yenilginin ardından Alaves karşısında elde edilen 6-1'lik galibiyet, takımın yeniden moral bulmasını sağladı.

Hansi Flick'in öğrencileri, Aston Villa karşısında hem Avrupa'daki puan kaybını telafi etmek hem de iç sahadaki etkili oyununu sürdürmek istiyor.

ASTON VILLA UNAI EMERY İLE ZİRVE TAKİBİNDE

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmayı da kazanarak dikkat çekici bir başlangıç yaptı. İngiliz ekibi, Club Brugge deplasmanında 3-2 galip gelirken Fenerbahçe'yi 6-0, Viking'i ise 3-1 mağlup etti.

Üç maçta dokuz puan toplayan Aston Villa, Barcelona deplasmanına özgüveni yüksek çıkacak. Emery'nin Avrupa kupalarındaki tecrübesi, İngiliz temsilcisinin en önemli avantajlarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak Camp Nou'da Barcelona'ya karşı alınacak sonuç, Villa'nın lig aşamasındaki iddiası açısından da büyük önem taşıyor.

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