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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Transfer planlamalarına son sürat devam eden Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Alman medyasında yer alan habere göre; sarı-kırmızılıların, o isimle sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 11:47
Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Sarı-kırmızılılar bir yandan oynayacağı maçlara konsantre olurken bir yandan da transfer planlamalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Yönetim hem ocak ayı hem de sezon sonunda yapacağı hamleler için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Bu doğrultuda Galatasaray ile ilgili flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Alman basınında yer alan habere göre; Cimbom'un sezon başında kadrosuna kattığı o ismin, haziran ayında takımdan ayrılacağı belirtildi.

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla transfer edilmişti

İşte o isim ve ayrılık gelişmesinin detayları...

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla transfer edilmişti

G.SARAY'DA EL-CHADAILLE BITSHIABU İLE YOLLAR AYRILIYOR!

Bild'deki habere göre; Galatasaray, sezon başında Leipzig'den kiralık olarak transfer ettiği El-Chadaille Bitshiabu'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Sarı-kırmızılı kulübün bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 21 yaşındaki stoperin 28 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmasının çok düşük ihtimal olduğu belirtildi.

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Dolayısıyla, Fransız savunmacının sezon sonrasında 2028'e kadar sözleşmesi bulunan RB Leipzig'e geri döneceği aktarıldı.

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Bitshiabu'nun özellikle kilo problemi nedeniyle maç kadrosuna girmekte zorlandığı ve bu durumun Türk medyasına da konu olduğu ifade edildi.

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla transfer edilmişti

YALNIZCA 21 DAKİKA OYNADI!

Bitshiabu bu sezon kiralık olarak transfer olduğu Galatasaray'da sadece 21 dakika forma şansı bulabildi.

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla transfer edilmişti

El Chadaille Bitshiabu, sarı-kırmızılıların son oynadığı Konyaspor karşılaşmasında oyuna 68. dakikada dahil olmuştu.

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla transfer edilmişti

2 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ ÖDENMİŞTİ!

Galatasaray'dan, El Chadaille Bitshiabu'nun transferi için KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun kendisi ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile futbolcunun satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 2.000.000 EUR olarak belirlenmiştir."

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla transfer edilmişti

"Satın alma opsiyonu bedeli 28.000.000 EUR'dur. Satın alma opsiyonu kulübümüzün talebine bağlıdır. "

Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla transfer edilmişti

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.000.000 EUR sabit ücret ödenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

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