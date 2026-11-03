Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla transfer edilmişti
Transfer planlamalarına son sürat devam eden Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Alman medyasında yer alan habere göre; sarı-kırmızılıların, o isimle sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 11:47
Bu doğrultuda Galatasaray ile ilgili flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.
Alman basınında yer alan habere göre; Cimbom'un sezon başında kadrosuna kattığı o ismin, haziran ayında takımdan ayrılacağı belirtildi.
İşte o isim ve ayrılık gelişmesinin detayları...
G.SARAY'DA EL-CHADAILLE BITSHIABU İLE YOLLAR AYRILIYOR!
Bild'deki habere göre; Galatasaray, sezon başında Leipzig'den kiralık olarak transfer ettiği El-Chadaille Bitshiabu'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Sarı-kırmızılı kulübün bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 21 yaşındaki stoperin 28 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmasının çok düşük ihtimal olduğu belirtildi.
Dolayısıyla, Fransız savunmacının sezon sonrasında 2028'e kadar sözleşmesi bulunan RB Leipzig'e geri döneceği aktarıldı.
Bitshiabu'nun özellikle kilo problemi nedeniyle maç kadrosuna girmekte zorlandığı ve bu durumun Türk medyasına da konu olduğu ifade edildi.
YALNIZCA 21 DAKİKA OYNADI!
Bitshiabu bu sezon kiralık olarak transfer olduğu Galatasaray'da sadece 21 dakika forma şansı bulabildi.
El Chadaille Bitshiabu, sarı-kırmızılıların son oynadığı Konyaspor karşılaşmasında oyuna 68. dakikada dahil olmuştu.
2 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ ÖDENMİŞTİ!
Galatasaray'dan, El Chadaille Bitshiabu'nun transferi için KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun kendisi ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile futbolcunun satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 2.000.000 EUR olarak belirlenmiştir."
"Satın alma opsiyonu bedeli 28.000.000 EUR'dur. Satın alma opsiyonu kulübümüzün talebine bağlıdır. "
"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.000.000 EUR sabit ücret ödenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.
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