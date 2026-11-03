Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar bir yandan oynayacağı maçlara konsantre olurken bir yandan da transfer planlamalarını sürdürüyor.