Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sevindiren haber! Liverpool maçında...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye sevindiren haber geldi. İngiliz devinde kritik maç öncesi önemli isimlerin forma giyemeyeceği açıklanırken, güncel eksik listesi netleşti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 11:19
Şampiyonlar Ligi grup aşamasında şu ana kadar namağlup bir performans sergileyen ve rakiplerine şans tanımayan Kırmızılar, zorlu deplasman öncesi hesap yapmaya başladı.
Ancak İngiliz devi İstanbul'a gelirken kadro kurmakta oldukça zorlanıyor; teknik heyetin ellerini bağlayan önemli sakatlık problemleri bulunuyor.
Takımın skorer isimlerinden ve savunmanın kritik halkalarından gelen kötü haberler, Liverpool cephesinde kara bulutların dolaşmasına neden oldu.
Özellikle lig maçında sakatlanan ve sahalardan uzun süre uzak kalacağı açıklanan Jeremie Frimpong'un Fenerbahçe maçında forma giymesinin imkansız olduğu duyuruldu.
Bunun yanı sıra uzun süreli sakatlıklarıyla dikkat çeken Giovanni Leoni ve Conor Bradley gibi savunma oyuncularının da İstanbul kadrosunda yer alamayacağı kesinleşti.
Hücum hattının önemli kozlarından olan Hugo Ekitike'nin de sakatlığının sürdüğü ve bu kritik deplasmanda takımı yalnız bırakacağı bildirildi.
Her ne kadar Dominik Szoboszlai ve Victor Munoz gibi isimlerin takıma dönmesi İngiliz ekibi için bir avantaj olarak görülse de, eksiklerin fazlalığı dikkat çekiyor.
Fenerbahçe karşısında sahaya eksik bir kadroyla çıkacak olan Liverpool'un bu dezavantajı, sarı-lacivertli temsilcimiz için sahada büyük bir fırsat penceresi aralıyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe, taraftarının da desteğiyle sahada üstünlük kurarak bu eksiklerden faydalanmayı ve Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz bir geceye imza atmayı hedefliyor.
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