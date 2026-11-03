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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sevindiren haber! Liverpool maçında...

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sevindiren haber! Liverpool maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye sevindiren haber geldi. İngiliz devinde kritik maç öncesi önemli isimlerin forma giyemeyeceği açıklanırken, güncel eksik listesi netleşti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 11:19
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sevindiren haber! Liverpool maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken, sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe'yi devler liginde kritik bir sınav bekliyor.

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Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sevindiren haber! Liverpool maçında...

Avrupa sahnesinde zafer hedefleyen Fenerbahçe, bu kez bir İngiliz devi olan Liverpool'u evinde konuk etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sevindiren haber! Liverpool maçında...

İngiliz ekibi, Premier Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından moral bulmak ve Avrupa'daki kayıpsız gidişatını sürdürmek için İstanbul yolculuğuna çıkıyor.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sevindiren haber! Liverpool maçında...

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında şu ana kadar namağlup bir performans sergileyen ve rakiplerine şans tanımayan Kırmızılar, zorlu deplasman öncesi hesap yapmaya başladı.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sevindiren haber! Liverpool maçında...

Ancak İngiliz devi İstanbul'a gelirken kadro kurmakta oldukça zorlanıyor; teknik heyetin ellerini bağlayan önemli sakatlık problemleri bulunuyor.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sevindiren haber! Liverpool maçında...

Takımın skorer isimlerinden ve savunmanın kritik halkalarından gelen kötü haberler, Liverpool cephesinde kara bulutların dolaşmasına neden oldu.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sevindiren haber! Liverpool maçında...

Özellikle lig maçında sakatlanan ve sahalardan uzun süre uzak kalacağı açıklanan Jeremie Frimpong'un Fenerbahçe maçında forma giymesinin imkansız olduğu duyuruldu.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sevindiren haber! Liverpool maçında...

Bunun yanı sıra uzun süreli sakatlıklarıyla dikkat çeken Giovanni Leoni ve Conor Bradley gibi savunma oyuncularının da İstanbul kadrosunda yer alamayacağı kesinleşti.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sevindiren haber! Liverpool maçında...

Hücum hattının önemli kozlarından olan Hugo Ekitike'nin de sakatlığının sürdüğü ve bu kritik deplasmanda takımı yalnız bırakacağı bildirildi.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sevindiren haber! Liverpool maçında...

Her ne kadar Dominik Szoboszlai ve Victor Munoz gibi isimlerin takıma dönmesi İngiliz ekibi için bir avantaj olarak görülse de, eksiklerin fazlalığı dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sevindiren haber! Liverpool maçında...

Fenerbahçe karşısında sahaya eksik bir kadroyla çıkacak olan Liverpool'un bu dezavantajı, sarı-lacivertli temsilcimiz için sahada büyük bir fırsat penceresi aralıyor.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sevindiren haber! Liverpool maçında...

Temsilcimiz Fenerbahçe, taraftarının da desteğiyle sahada üstünlük kurarak bu eksiklerden faydalanmayı ve Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz bir geceye imza atmayı hedefliyor.

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