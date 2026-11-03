Gabriel Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Brezilyalı yıldıza 4 talip birden
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Gabriel Sara'ya İngiltere ve İtalya'dan 4 takımın talip olduğu iddia edildi. İngiliz ekiplerinin Sara için o rakamı gözden çıkardığı öne sürüldü. İşte o takımlar ve o rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 11:41
Alman basınından Fussball-News.de'nin haberine göre Roma, sarı-kırmızılıların Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara'yı yeniden gündemine aldı.
Daha önce de İtalyan ekibinin radarına giren 1999 doğumlu futbolcu, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Sara için yalnızca Roma değil, Napoli de devrede.
Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Everton'ın da Brezilyalı oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.
İngiliz ekiplerinin transferi gerçekleştirmek için yaklaşık 30 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.
Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 13 maça çıkan Gabriel Sara, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
27 yaşındaki futbolcu 2024 yazında 18 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuştu.
Gabriel Sara'nın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.
Brezilyalı futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 27 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
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