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Anasayfa Galatasaray Gabriel Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Brezilyalı yıldıza 4 talip birden

Gabriel Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Brezilyalı yıldıza 4 talip birden

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Gabriel Sara'ya İngiltere ve İtalya'dan 4 takımın talip olduğu iddia edildi. İngiliz ekiplerinin Sara için o rakamı gözden çıkardığı öne sürüldü. İşte o takımlar ve o rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 11:41
Gabriel Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Brezilyalı yıldıza 4 talip birden

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Roma, kadrosunu güçlendirmek adına orta saha takviyesine de yöneldi.

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Gabriel Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Brezilyalı yıldıza 4 talip birden

Teknik direktör Gian Piero Gasperini, özellikle Lorenzo Pellegrini'nin yaşadığı ağır sakatlığın ardından bu bölgeye takviye yapılmasını istiyor.

Gabriel Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Brezilyalı yıldıza 4 talip birden

İtalyan ekibinin transfer listesinde Avrupa'dan birçok önemli isim bulunurken, gündeme gelen son futbolcunun Galatasaray'da forma giydiği ortaya çıktı.

Gabriel Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Brezilyalı yıldıza 4 talip birden

Alman basınından Fussball-News.de'nin haberine göre Roma, sarı-kırmızılıların Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara'yı yeniden gündemine aldı.

Gabriel Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Brezilyalı yıldıza 4 talip birden

Daha önce de İtalyan ekibinin radarına giren 1999 doğumlu futbolcu, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Gabriel Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Brezilyalı yıldıza 4 talip birden

Sara için yalnızca Roma değil, Napoli de devrede.

Gabriel Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Brezilyalı yıldıza 4 talip birden

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Everton'ın da Brezilyalı oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

Gabriel Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Brezilyalı yıldıza 4 talip birden

İngiliz ekiplerinin transferi gerçekleştirmek için yaklaşık 30 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Gabriel Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Brezilyalı yıldıza 4 talip birden

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 13 maça çıkan Gabriel Sara, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Gabriel Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Brezilyalı yıldıza 4 talip birden

27 yaşındaki futbolcu 2024 yazında 18 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuştu.

Gabriel Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Brezilyalı yıldıza 4 talip birden

Gabriel Sara'nın Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

Gabriel Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Brezilyalı yıldıza 4 talip birden

Brezilyalı futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 27 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Gabriel Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Brezilyalı yıldıza 4 talip birden

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