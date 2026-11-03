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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! Transferlerin gerçekleşmeme nedeni...

Galatasaray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! Transferlerin gerçekleşmeme nedeni...

Galatasaray ile ismi yaz transfer döneminde gündeme gelen Stuttgart'ın yıldız isimleri El Khannouss ve Demirovic hakkında Sarı kırmızılı kulübün gelişim direktörü Fatih Demireli, Alman basınına çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 12:34
Galatasaray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! Transferlerin gerçekleşmeme nedeni...

Galatasaray'da transfer gündemine dair ses getirecek flaş bir açıklama geldi.

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Galatasaray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! Transferlerin gerçekleşmeme nedeni...

Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Stuttgart maçı öncesi Alman basınından Kicker'e konuştu.

Galatasaray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! Transferlerin gerçekleşmeme nedeni...

Demireli, yaz transfer döneminde Stuttgart forması giyen 2 isim için girişimde bulunduklarını ilk kez açıkça dile getirdi.

Galatasaray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! Transferlerin gerçekleşmeme nedeni...

GALATASARAY İKİ YILDIZIN PEŞİNE DÜŞMÜŞ!

Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da transfer gündemine ilişkin önemli gelişmeler yaşandı.

Galatasaray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! Transferlerin gerçekleşmeme nedeni...

Sarı-kırmızılı kulübün Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Alman basınına verdiği röportajda yaz transfer döneminde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında konuştu.

Galatasaray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! Transferlerin gerçekleşmeme nedeni...

Demireli'nin açıklamalarında en çok dikkat çeken isimler ise Stuttgart'ın iki futbolcusu Bilal El Khannouss ve Ermedin Demirovic oldu.

Galatasaray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! Transferlerin gerçekleşmeme nedeni...

BİLAL EL KHANNOUSS İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILMIŞ!

Galatasaray'ın, genç yıldız Bilal El Khannouss için ciddi temaslarda bulunduğunu doğrulayan Fatih Demireli, oyuncunun temsilcileri ve Stuttgart kulübüyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Galatasaray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! Transferlerin gerçekleşmeme nedeni...

Transfer sürecinin belirli bir noktaya kadar ilerlediğini ifade eden Demireli, sonunda farklı bir tercih yaptıklarını belirtti.

Galatasaray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! Transferlerin gerçekleşmeme nedeni...

Sarı-kırmızılı yönetimin bu süreçte Aleksey Batrakov'u kadrosuna kattığını hatırlatan Demireli, genç futbolcunun potansiyeline güvendiklerini ve gelişimini desteklemek istediklerini vurguladı.

Galatasaray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! Transferlerin gerçekleşmeme nedeni...

DEMIROVIC İTİRAFI: EVET, İLGİLENDİK!

Galatasaray cephesinden gelen bir diğer dikkat çekici açıklama ise Ermedin Demirovic hakkında oldu.

Galatasaray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! Transferlerin gerçekleşmeme nedeni...

Bosna Hersekli golcüyle ilgilendiklerini doğrulayan Fatih Demireli, transfer döneminde birçok alternatif üzerinde durduklarını belirtti.

Galatasaray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! Transferlerin gerçekleşmeme nedeni...

Demireli, Demirovic transferiyle ilgili karar aşamasında Türkiye'deki kadro kurallarının da değerlendirilmesi gereken önemli faktörlerden biri olduğunu ifade etti.

Galatasaray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! Transferlerin gerçekleşmeme nedeni...

TRANSFERDEN NEDEN VAZGEÇİLDİ?

Galatasaray'ın hem Bilal El Khannouss hem de Ermedin Demirovic için temas kurmasına rağmen iki transferi de gerçekleştirmemesi dikkat çekti.

Galatasaray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! Transferlerin gerçekleşmeme nedeni...

Fatih Demireli'nin açıklamalarına göre sarı-kırmızılılar, yapılan değerlendirmelerin ardından farklı isimlere yöneldi ve kulüp olarak doğru olduğuna inandıkları kararları aldı. Böylece Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki perde arkası çalışmaları da gün yüzüne çıkmış oldu.

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