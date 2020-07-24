Fatih Terim'den 900. maç ve yeni sezon sözleri!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüple futbolcu ve teknik adam olarak toplamda 900. maçına çıkan deneyimli çalıştırıcı, "900 maç ciddi bir rakam. Allah herkese nasip etsin bir takımda 900 maç. 900 maçın hikayesini tek tek anlatabilirim, hepsini tek tek yaşadım ve unutmadım" dedi. Terim, yeni sezonla ilgili ise, "Yeni şeyler ortaya koymak için dinleneceğiz ve yeni üretim için hazırlanacağız" ifadesini kullandı.
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızı kulüple 900. maç heyecanını yaşadı.
Galatasaray'da futbolcu ve teknik adam olarak 900. resmi maçına çıkan Terim, maç öncesi bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün 900. maçımmış, resmi olarak 900 maç ciddi bir rakam. Allah herkese nasip etsin bir takımda 900 maç. 900 maçın hikayesini tek tek anlatabilirim, hepsini tek tek yaşadım ve unutmadım" ifadesini kullandı.
"MANTIKLA AÇIKLAYAMADIĞIM..."
Terim, başarısız geçen 2019-20 sezonu için de özeleştiride bulunup, "Bahane üretmeyi sevmeyen benim bile izah etmekte güçlük çektiğim, mantıkla açıklayamadığım birçok şey yaşadık. Son maçımıza geldik. Benim de oyuncularımın da Galatasaraylıların da istemediği bir yerde bitiriyoruz" dedi.
Gelecek sezon için de açıklamalar yapan Fatih Terim, "Yeni şeyler ortaya koymak için dinleneceğiz ve yeni üretim için hazırlanacağız" diye konuştu.
- 24.07.2020
- Güncelleme: 24.07.2020 20:53
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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