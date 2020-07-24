Fatih Terim'den 900. maç ve yeni sezon sözleri! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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'den 900. maç ve sözleri!

Fatih Terim'den 900. maç ve yeni sezon sözleri!

Teknik Direktörü , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüple futbolcu ve teknik adam olarak toplamda 900. maçına çıkan deneyimli çalıştırıcı, "900 maç ciddi bir rakam. Allah herkese nasip etsin bir takımda 900 maç. 900 maçın hikayesini tek tek anlatabilirim, hepsini tek tek yaşadım ve unutmadım" dedi. Terim, yeni sezonla ilgili ise, "Yeni şeyler ortaya koymak için dinleneceğiz ve yeni üretim için hazırlanacağız" ifadesini kullandı.

'in 34. ve son haftasında 'a konuk olan 'da teknik direktör , sarı-kırmızı kulüple 900. maç heyecanını yaşadı.

Galatasaray'da futbolcu ve teknik adam olarak 900. resmi maçına çıkan Terim, maç öncesi bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün 900. maçımmış, resmi olarak 900 maç ciddi bir rakam. Allah herkese nasip etsin bir takımda 900 maç. 900 maçın hikayesini tek tek anlatabilirim, hepsini tek tek yaşadım ve unutmadım" ifadesini kullandı.

"MANTIKLA AÇIKLAYAMADIĞIM..."

Terim, başarısız geçen 2019-20 sezonu için de özeleştiride bulunup, "Bahane üretmeyi sevmeyen benim bile izah etmekte güçlük çektiğim, mantıkla açıklayamadığım birçok şey yaşadık. Son maçımıza geldik. Benim de oyuncularımın da Galatasaraylıların da istemediği bir yerde bitiriyoruz" dedi.

Gelecek sezon için de açıklamalar yapan Fatih Terim, "Yeni şeyler ortaya koymak için dinleneceğiz ve yeni üretim için hazırlanacağız" diye konuştu.

  1. 24.07.2020
  2. Güncelleme: 24.07.2020 20:53
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