Atletico Madrid-Bayern Münih maçı izle canlı takip!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı Atletico Madrid-Bayern Münih karşılaşmasıyla devam ediyor. İspanyol temsilcisi, taraftarı önünde Alman devi Bayern Münih'i ağırlayacak. Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak kritik mücadelede iki takım da puan mücadelesi verecek. Futbolseverler ise "Atletico Madrid-Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Bayern Münih maçı canlı izle" ve "Atletico Madrid-Bayern Münih canlı takip" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve maç öncesi son gelişmeler...

ATLETICO MADRID-BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE

Atletico Madrid-Bayern Münih karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler mücadeleyi Türkiye'de tabii Spor üzerinden takip edebilecek.

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ATLETICO MADRID-BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesi, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

ATLETICO MADRID-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid-Bayern Münih karşılaşması Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH'TE ÖNEMLİ EKSİKLER

Bayern Münih, Atletico Madrid deplasmanına bazı önemli oyuncularından yoksun çıkabilir. Jamal Musiala ve Luis Díaz'ın sakatlıkları nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Serge Gnabry ve Michael Olise'nin durumları da maç öncesinde takip ediliyor. Manuel Neuer'in de sakatlık nedeniyle kadroda yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany'nin de yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle takımın başında bulunamayabileceği aktarılıyor. Alman ekibinin son durumuna ilişkin açıklamalar maç öncesinde netlik kazanacak.

ATLETICO MADRID EVİNDE KAYBETMİYOR

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. İspanyol temsilcisi, tüm kulvarlarda oynadığı son maçlarda aldığı sonuçlarla yeniden form grafiğini yükseltti. Riyadh Air Metropolitano'da bu sezon oynadığı karşılaşmalarda henüz mağlubiyet yaşamayan Atletico, Bayern karşısında da taraftar desteğini arkasına alacak.

La Liga'da 11 maç sonunda 28 puana ulaşan Atletico Madrid, lider Barcelona'nın iki puan gerisinde bulunuyor.

BAYERN MÜNİH ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan üç maçta 5 puan topladı ve lig aşamasında 14. sırada yer aldı. Atletico Madrid ise üç maç sonunda 4 puanla 16. basamakta bulunuyor. İki ekip açısından da karşılaşma, lig aşamasındaki konumlarını güçlendirmek adına önem taşıyor.

ATLETICO MADRID-BAYERN MÜNİH CANLI TAKİP ET

ES HOY. ES HOY. ES HOY. ❤️🤍 https://t.co/5lgAuKzPg8 — Atlético de Madrid (@Atleti) November 3, 2026

✨ 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘 𝐢𝐧 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃 – 𝐕𝐀𝐌𝐎𝐒 🔥 #UCL https://t.co/GWsmNM3rzX — FC Bayern München (@FCBayern) November 3, 2026