CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor'da gözler Salah'ta! Freiburg'a da gol atarsa...

Trabzonspor'da gözler Salah'ta! Freiburg'a da gol atarsa...

UEFA Konferans Ligi'nde 5 Kasım Perşembe günü Almanya'nın Freiburg takımını konuk edecek Trabzonspor'un gol güvencelerinden biri, Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 11:07
Trabzonspor'da gözler Salah'ta! Freiburg'a da gol atarsa...

Süper Lig'de ilk 10 haftaya 8 gol sığdıran, UEFA Konferans Ligi'nde ise ilk 2 maçta birer gol kaydeden Salah, Trabzonspor formasıyla 14 karşılaşmada toplam 10 gole imza atarak takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Muhammed Salah, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda 4-2 galip geldikleri KuPS Kuopio maçı ile sahalarında 2-0 kazandıkları Hearts karşılaşmasında birer kez rakip fileleri havalandırdı.

Bordo-mavili futbolcu, Freiburg karşısında da ağları sarsması halinde UEFA Konferans Ligi'nde ilk 3 maçta gol atma başarısı göstermiş olacak.

İÇ SAHADA COŞUYOR

Muhammed Salah, bu sezon resmi karşılaşmalardaki 10 golünün 8'ini Papara Park'ta kaydetti.

Mısırlı oyuncu, Galatasaray maçında 3, Başakşehir karşılaşmasında 2, Gençlerbirliği ve Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'ndeki Hearts müsabakalarında ise birer kez ağları sarstı.

Salah, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ve Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler maçlarındaki birer golünü deplasmanlarda attı.

LİGDE İKİ MAÇTIR SUSKUN

Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili formayı giyen Salah, 14 resmi karşılaşmada 1104 dakika sahada kaldı.

Muhammed Salah, bu süre içerisinde sadece 2 hafta üst üste suskun kaldı. Salah, ligin son 2 haftasında bordo-mavili takımın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 ve sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yendiği maçlarda gol kaydedemedi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'da o isimle yollar ayrılıyor!
G.Saray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan ve Myung'dan "kan kardeşiyiz" mesajı! Ankara-Seul hattında nükleer ortaklık: Ticarette 15 milyar dolar hedefi ve 4 anlaşma
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sara için o rakamı gözden çıkardılar!
F.Bahçe'de bir ayrılık kararı daha! İsmail Kartal'ın ardından...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celtic-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Celtic-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! 12:35
G.Saray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! G.Saray'dan El Khannouss ve Demirovic itirafı! 12:34
Fenerbahçe'ye 2. Lig'den transfer! Fenerbahçe'ye 2. Lig'den transfer! 12:19
Euroleague'de 10. hafta heyecanı yarın başlayacak! Euroleague'de 10. hafta heyecanı yarın başlayacak! 11:58
Atletico Madrid-Bayern Münih maçı bilgileri Atletico Madrid-Bayern Münih maçı bilgileri 11:48
G.Saray'da o isimle yollar ayrılıyor! G.Saray'da o isimle yollar ayrılıyor! 11:46
Daha Eski
Sara için o rakamı gözden çıkardılar! Sara için o rakamı gözden çıkardılar! 11:41
"Efsane kelimesi Seba için yetersiz kalır" "Efsane kelimesi Seba için yetersiz kalır" 11:22
F.Bahçe'ye sevindiren haber! Liverpool maçında... F.Bahçe'ye sevindiren haber! Liverpool maçında... 11:19
Trabzonspor'da gözler Salah'ta! Trabzonspor'da gözler Salah'ta! 11:07
Italiano'dan Orkun Kökçü kararı! Italiano'dan Orkun Kökçü kararı! 10:37
Alperen'li Rockets, Celtics'i devirdi! Alperen'li Rockets, Celtics'i devirdi! 10:23