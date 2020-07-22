Defansa yerli isim

Stopere yerli bir oyuncu takviye yapmak isteyen Galatasaray, Göztepe'nin deneyimli oyuncusu Alpaslan Öztürk için resmen düğmeye basacak. Bu sezon oynadığı başarılı futbol ile tüm dikkatleri üzerine çeken Alpaslan için İzmir ekibine resmi teklif yapacak. Yönetim, Alpaslan için 1 milyon euro'yu gözden çıkartırken, futbolcu takası da önerecek.

Teknik direktör Fatih Terim'in listesinde yerli futbolcular arasında ilk 5 arasında yer alan 27 yaşındaki stoperin de Galatasaray formasını giymek istemesi bu transferde yönetimin elini güçlendiriyor. Birmingham altyapısında yetişen ve Göztepe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan Öztürk'ün Galatasaray'a gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Galatasaray, Alpaslan'a karşılık olarak para artı Jimmy Durmaz, Ahmet Çalık, Linnes ve Jesse gibi isimleri kiralık, Şener'i ise bonservisiyle vermeyi teklif edecek.



FORVETLERi GÖLGEDE BIRAKTI

Sol stoper ve sağ stoper, sağbek oynayabilen, aynı zamanda liberoda oynayan Alpaslan tam bir joker oyuncusu… Ayrıca bu sezon oynadığı 25 maçta attığı 7 gol ile skorer yanıyla da öne çıkmayı başardı.