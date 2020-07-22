Defansa yerli isim
Savunmaya da takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Göztepe’den Alpaslan’ı istiyor.
Stopere yerli bir oyuncu takviye yapmak isteyen Galatasaray, Göztepe'nin deneyimli oyuncusu Alpaslan Öztürk için resmen düğmeye basacak. Bu sezon oynadığı başarılı futbol ile tüm dikkatleri üzerine çeken Alpaslan için İzmir ekibine resmi teklif yapacak. Yönetim, Alpaslan için 1 milyon euro'yu gözden çıkartırken, futbolcu takası da önerecek.
Teknik direktör Fatih Terim'in listesinde yerli futbolcular arasında ilk 5 arasında yer alan 27 yaşındaki stoperin de Galatasaray formasını giymek istemesi bu transferde yönetimin elini güçlendiriyor. Birmingham altyapısında yetişen ve Göztepe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan Öztürk'ün Galatasaray'a gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray, Alpaslan'a karşılık olarak para artı Jimmy Durmaz, Ahmet Çalık, Linnes ve Jesse gibi isimleri kiralık, Şener'i ise bonservisiyle vermeyi teklif edecek.
FORVETLERi GÖLGEDE BIRAKTI
Sol stoper ve sağ stoper, sağbek oynayabilen, aynı zamanda liberoda oynayan Alpaslan tam bir joker oyuncusu… Ayrıca bu sezon oynadığı 25 maçta attığı 7 gol ile skorer yanıyla da öne çıkmayı başardı.
- 22.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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