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24 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray G.Saraylı yıldızdan maç sonu sözleşme açıklaması!

: 'la görüşmeler sürüyor

Ryan Donk: Galatasaray'la görüşmeler sürüyor

'da sözleşmesi 3 Ağustos'ta sona erecek olan , Antalya maçının ardından geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu, takımda kalıp kalmayacağına dair net bir mesaj vermezken, "Galatasaray'ı seviyorum. Görüşmeler sürüyor" şeklinde konuştu.

'la olan sözleşmesi 3 Ağustos'ta sona erecek , geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

maçının ardından konuşan Hollandalı yıldız, G.Saray'da devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruya, "Şu an için söyleyebileceğim tek şey, ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Onun dışında bir şey diyemem. Görüşmeler sürüyor" cevabını verdi.

  1. 24.07.2020
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