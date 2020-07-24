Ryan Donk: Galatasaray'la görüşmeler sürüyor

Galatasaray'la olan sözleşmesi 3 Ağustos'ta sona erecek Ryan Donk, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor maçının ardından konuşan Hollandalı yıldız, G.Saray'da devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruya, "Şu an için söyleyebileceğim tek şey, ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Onun dışında bir şey diyemem. Görüşmeler sürüyor" cevabını verdi.