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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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İstenmeyen adam ilan edildi

İstenmeyen adam ilan edildi

'ın 'nun yerine Ejuke ile birlikte düşündüğü isimler arasında yer alan , 'de eleştirilerin odağında yer alıyor.

'ın 'nun yerine Ejuke ile birlikte düşündüğü isimler arasında yer alan , 'de eleştirilerin odağında yer alıyor. Bournemouth'a düşme hattında yardımcı olmak yerine sözleşmesi biter bitmez takımdan ayrılan İskoç oyuncu için Ada'da 'büyük ihanet" yorumları yapıldı. İskoç Scotsman gazete, oyuncunun son dönemde 'den hiç bir takımla görüşmediğini Ada dışına çıkabileceğini iddia etti. Ejuke'nin maliyeti yüksek gelirse Galatasaray'ın Fraser ile yeniden masaya oturabileceği ifade ediliyor.

Fraser'in lig bitmeden ayrılması ve Tottenham'ın geri adım atmasına neden oldu.
  1. 22.7.2020
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