Galatasaray'ın gözdesi Sinan Bolat'tan transfer bombası! "Görüşüyoruz"
Royal Antwerp'le yollarını ayıran ve ismi Süper Lig ekibi Galatasaray ile anılan milli kaleci Sinan Bolat, "Şu anda takım ismi vermek doğru olmaz ancak Türkiye ve İspanya'dan takımlarla görüşüyorum." dedi.
Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Fernando Muslera'dan uzun süre mahrum kalacak olan Galatasaray, milli kaleci Sinan Bolat'ı gündemine almıştı.
Radyospor'a konuşan Bolat, transfer dedikodularıyla alakalı flaş açıklamalarda bulundu.
Sezonun bitmesine rağmen antrenmanlarını sürdürdüğünü dile getiren tecrübeli kaleci, "İdmanlarıma devam ediyorum. Özel çalışmalar yapıyorum. Ligler yeniden Ağustos ortasında başlayacak ancak ben Antwerp'le yeni sözleşme konusunda anlaşamadım. Sözleşmemi uzatmama kararı aldım ve boşa çıktım. Başka bir yerde futbol hayatıma devam edeceğim" dedi.
"İSTANBUL'DAN TEKLİFLER VAR"
İstanbul'dan bazı takımlarla görüştüğünü itiraf eden milli file bekçisi, "Şu anda takım ismi vermek doğru olmaz ancak Türkiye ve İspanya'dan takımlarla görüşüyorum. Ne olacağını göreceğiz. İstanbul'dan benimle ilgilenen takımlar var. Takım ismi veremem ancak İstanbul'dan benimle ilgilenen takımların olduğunu söyleyebilirim. Görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.
"TARAFTARLARDAN MESAJLAR ALIYORUM"
Galatasaray taraftarından sosyal medyada birçok mesajlar aldını da dile getiren Sinan Bolat, "Galatasaray taraftarları bana mesajlar yolluyor. Hayırlısı neyse o olsun. Birçok takımın taraftarlarından mesaj alıyorum. Galatasaray taraftarları beni takımlarında görmek istiyor. Instagram'dan bana böyle mesajlar geliyor. Muslera'yla mesajlaştım. Muslera'nın çok profesyonel bir sporcu olduğunu biliyorum ve en kısa sürede sahalara döneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- 21.07.2020
- Aston Villa-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Watford - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Spor camiasından 'Pınar Gültekin' mesajları!
- YKS tercih tarihleri ne zaman? YKS tercih kılavuzu yayımlandı! İşte detaylar...
- Fenerbahçe'ye Hüseyin Eroğlu şoku! İmzayı atıyor
- Fenerbahçe'ye şok üstüne şok! Nenad Bjelica resmen açıkladı...
- Fatih Terim'den acil transfer talimatı! İşte liste başı isimler...
- Emre Belözoğlu veto etti denmişti! Fransızlardan Fenerbahçe için son dakika iddiası
- Fenerbahçe'nin tek kazanımı oldu! Emre Belözoğlu...
- Sergen Yalçın raporunu sundu! İşte mevki mevki transfer listesi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın gözdesi Sinan Bolat'tan transfer bombası! "Görüşüyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.