Galatasaray'ın gözdesi Sinan Bolat'tan transfer bombası! "Görüşüyoruz" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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'ın gözdesi 'tan bombası! "Görüşüyoruz"

Galatasaray'ın gözdesi Sinan Bolat'tan transfer bombası! "Görüşüyoruz"

Royal Antwerp'le yollarını ayıran ve ismi ekibi ile anılan milli kaleci , "Şu anda takım ismi vermek doğru olmaz ancak ve 'dan takımlarla görüşüyorum." dedi.

karşılaşmasında sakatlanan 'dan uzun süre mahrum kalacak olan , milli kaleci 'ı gündemine almıştı.

Radyospor'a konuşan Bolat, dedikodularıyla alakalı flaş açıklamalarda bulundu.

Sezonun bitmesine rağmen antrenmanlarını sürdürdüğünü dile getiren tecrübeli kaleci, "İdmanlarıma devam ediyorum. Özel çalışmalar yapıyorum. Ligler yeniden Ağustos ortasında başlayacak ancak ben Antwerp'le yeni sözleşme konusunda anlaşamadım. Sözleşmemi uzatmama kararı aldım ve boşa çıktım. Başka bir yerde futbol hayatıma devam edeceğim" dedi.

"İSTANBUL'DAN TEKLİFLER VAR"

'dan bazı takımlarla görüştüğünü itiraf eden milli file bekçisi, "Şu anda takım ismi vermek doğru olmaz ancak ve 'dan takımlarla görüşüyorum. Ne olacağını göreceğiz. İstanbul'dan benimle ilgilenen takımlar var. Takım ismi veremem ancak İstanbul'dan benimle ilgilenen takımların olduğunu söyleyebilirim. Görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

"TARAFTARLARDAN MESAJLAR ALIYORUM"

Galatasaray taraftarından sosyal medyada birçok mesajlar aldını da dile getiren Sinan Bolat, "Galatasaray taraftarları bana mesajlar yolluyor. Hayırlısı neyse o olsun. Birçok takımın taraftarlarından mesaj alıyorum. Galatasaray taraftarları beni takımlarında görmek istiyor. 'dan bana böyle mesajlar geliyor. Muslera'yla mesajlaştım. Muslera'nın çok profesyonel bir sporcu olduğunu biliyorum ve en kısa sürede sahalara döneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 21.07.2020
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