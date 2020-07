Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması! ""Yönetimimizle görüştüm..."

Galatasaray'ın Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından deneyimli teknik adam Fatih Terim önemli açıklamalarda bulundu.



Bu sezonun istemedikleri şekilde geçtiğini belirten Fatih Terim, ilk yarı iyi oynamadık, 2. yarı oyuncu değiştirmeden oyunu değiştirdik. 2-1 öne geçtikten sonra da 4-5 tane net pozisyon bulduk. Son saniye doldurulan bir top, herkesin ortaklaşa hatasıyla gol yedik. Bu sene zaten olmasa şaşardım, illa bir şey oluyor, olmamalıydı. Bizim için beklemediğimiz, istemediğimiz bir şekilde geçti sezon. Sezona kısa bir süre var. Sezonun hesabını yaptık, toplantı yaptık, gerekli düşünceler iletildi. Bu kısa sürede bu seneyi unutup, önümüzdeki sezonu hemen halletmemiz lazım. Biz artı, eksiyi, yapılması gerekeni hazırladık. Zamanımız yok, ümit ederim ki en iyi şekilde değerlendiriririz. Bu süreçte oyuncularımızın ya da dışarıdan gelecek oyuncuların beklentileri ile kulübümüzün imkanları arasındaki orantıyı iyi ayarlamamız lazım ama Galatasaray imkanları ne olursa olsun yine en iyisini yapacaktır. Birçok kiralık oyuncumuz var, değişmesini düşündüğümüz oyuncularımız var, birçok işimiz var ama zamanımız çok az." dedi.

ARDA TURAN AÇIKLAMASI!

Yönetimle Arda Turan konusunu görüştüklerini söyleyen Terim, "Başkan ve yönetimimizle birlikte yaptığımız toplantıda onlarca oyuncu hakkında konuştuk. Arda Turan da bu konuştuğumuz oyunculardan biri. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde neler olacak, hep beraber göreceğiz." açıklamasını yaptı.

"EKONOMİK DURUMUMUZ ZOR"

Pamdemi öncesi ve sonrasında sıkıntı yaşadıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Bu sene için bizi mazur görsünler. Pandemi öncesi, sonrası başımıza gelmedik kalmadı, Allah beterinden saklasın. Her türlü şey, ilk 2 maçta bize gereği yapıldı, halledildi. Rize'de Muslera'nın 15. dakikada ayağının kırılmasıyla biz de kırıldık. Oradan geri dönemedik. Muslera sadece bir kaleci değil, çok fazla şey ifade ettiğini de tüm Galatasaraylılar anlamış oldu. Gerek fizik, gerek mental olarak geride kaldık, kalmadığımız zaman da bizi geride bıraktılar. Hiç gördünüz mü 6 saniye uygulayan ya da 6 ay sakatlıkta tesadüfen üzerine düşüldüğünü. Biz 90 artılarda en çok gol yiyen takım haline geldik. Oyunu domine ettiğimiz için, başımıza gelenleri anlamakta zorlanıyoruz. Galatasaray bunları da kaldıracak güçtedir. Hepimiz işimizin başındayız, iletişim halindeyiz, Allah'ın izniyle güzel şeyler yapacağız. Ekonomik durumumuz zor, bunu kabul etmek lazım. Bugün hangi kulübün, belki birkaç kulübü bir kenara bırakırsak, her kulübün sıkıntıları var. Bunlara rağmen camia ve taraftarın beklentileri yüksektir. Galatasaray, tam değişim noktasındadır. Yeni bir grup sokup, bazı arkadaşlarla vedalaşacağız. Devre arasında yaptığımız bazı şeyleri sezon sonunda da yapmak zorundayız. Bu mali ortam içinde, bazı rakamları, özellikle %67 vergiyi de düşünürsek, bunu karşılamak çok zor. Mantık olarak da, gerçek olarak da zor. Her şeyi düşünerek hem iyi bir takım kuracağız, hem de mali tabloya çok dikkat edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BAZI GERÇEKLERİ KABUL ETMEK ZORUNDAYIZ"

Gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Terim, 2 senede 4 kupa kazandık, 34-35 milyon euro da artımız var. Gece gündüz çalışıyoruz ama kolay değil. Bazı gerçekleri kabul edip, bazı oyuncuları göndermek, ona göre transfer yapmak zorundayız. Genç, yetenekli oyuncularla ve bazı tecrübeli oyuncularla ve artı fırsat transferlerine de kapıyı açarak iyi bir karışım yapmak zorundayız. Bazı takımların borcu yok ama genel olarak böyle gidemez. Galatasaraylılara anlattım, her şeyin farkındalar, bir de benim ağzımdan duysunlar. Başkanımızın da, benim de elimizden geleni yapmak için uğraştıklarını bilsinler. Kim alınırsa alınsın, muhakkak bir bildikleri var derlerse mutlu olurum. Galatasaray hiçbir zaman ümidini kesmez. Biz söz verdik, buradayız, olmadı, olmamasının sebeplerini de herkes biliyor."dedi.