Son karar Terim’in - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Son karar Terim’in

Son karar Terim’in

Son karar Terim’in

Sezon başı bedelsiz gelen Jimmy Durmaz'a talip olmuştu.

Sezon başı bedelsiz gelen Jimmy Durmaz'a talip olmuştu. 13 maçta sadece 1 asist yapan ve kadroda eksikler olsa da 11'e giremeyen 31 yaşındaki futbolcu için son kararı verecek. ekibi, bonservis ödemeden Jimmy'i almak istiyor. İsveçli seneye 7 milyon TL kazanacak.
  1. 17.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son karar Terim’in haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA