Galatasaray'ın Elabdellaoui transferini duyurdular! "Bavullarını topluyor ve yerine..."
Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların kısa süre önce Olimpiakos ile yollarını ayıracak Elabdellaoui'yi kadrosuna kattığı ifade edilmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Yunan basını, yıldız futbolcu yerine transfer yapılacağını ve Elabdellaoui'nin bavullarını topladığını duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın kısa süre önce anlaşmaya vardığı ifade edilen yıldız futbolcu Elabdellaoui konusunda önemli bir gelişme yaşandı.
Yunan basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Elabdellaoui'nin, İstanbul'a gelmek için bavulunu topladığını duyurdu.
Öte yandan Olimpiakos'un bu beklenmedik ayrılık sonrasında rotasını Lyon'da forma giyen Brezilyalı sağ bek Rafael'e çevirdiğini duyurdu.
RAFAEL AYRILMAK İSTİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Rafael'in de Lyon'dan ayrılmak istediği belirtildi ve transfer görüşmelerinin kısa süre içinde başlayacağı kaydedildi.
- 17.07.2020
- Andre Schürrle futbol kariyerini noktaladığını duyurdu!
- Fenerbahçe'de Sloukas ile görüşmeler başladı! Fesih...
- Fernando öve öve bitiremedi! "Türkler kadar futbolu yaşayan yok"
- Quaresma'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın açıklaması: Umarım şampiyon yapar
- Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Barcelona'dan Fenerbahçe'ye yazılı Moussa Wague yanıtı!
- Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Orta sahaya dinamo geliyor
- Fenerbahçe'de büyük pişmanlık yarattılar! Başarısızlığın nedeni...
- Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman'dan atak! Seçim için ofis tuttu ve...
- Usta yazardan çarpıcı Ruiz yorumu! "Bu nasıl kindir arkadaş"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın Elabdellaoui transferini duyurdular! "Bavullarını topluyor ve yerine..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.