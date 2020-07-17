Galatasaray'ın Elabdellaoui transferini duyurdular! "Bavullarını topluyor ve yerine..." | Son dakika Galatasaray - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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'ın transferini duyurdular! "Bavullarını topluyor ve yerine..."

Galatasaray'ın Elabdellaoui transferini duyurdular! "Bavullarını topluyor ve yerine..."

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların kısa süre önce Olimpiakos ile yollarını ayıracak 'yi kadrosuna kattığı ifade edilmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Yunan basını, yıldız futbolcu yerine transfer yapılacağını ve Elabdellaoui'nin bavullarını topladığını duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın kısa süre önce anlaşmaya vardığı ifade edilen yıldız futbolcu konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Yunan basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Elabdellaoui'nin, İstanbul'a gelmek için bavulunu topladığını duyurdu.

Öte yandan Olimpiakos'un bu beklenmedik ayrılık sonrasında rotasını Lyon'da forma giyen Brezilyalı sağ bek Rafael'e çevirdiğini duyurdu.

RAFAEL AYRILMAK İSTİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Rafael'in de Lyon'dan ayrılmak istediği belirtildi ve transfer görüşmelerinin kısa süre içinde başlayacağı kaydedildi.

  1. 17.07.2020
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