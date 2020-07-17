Galatasaray'ın Elabdellaoui transferini duyurdular! "Bavullarını topluyor ve yerine..."

Galatasaray'ın kısa süre önce anlaşmaya vardığı ifade edilen yıldız futbolcu Elabdellaoui konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Yunan basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Elabdellaoui'nin, İstanbul'a gelmek için bavulunu topladığını duyurdu.

Öte yandan Olimpiakos'un bu beklenmedik ayrılık sonrasında rotasını Lyon'da forma giyen Brezilyalı sağ bek Rafael'e çevirdiğini duyurdu.

RAFAEL AYRILMAK İSTİYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Rafael'in de Lyon'dan ayrılmak istediği belirtildi ve transfer görüşmelerinin kısa süre içinde başlayacağı kaydedildi.