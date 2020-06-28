Fatih Terim'den Lemina ve Falcao açıklaması!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.



Futbolcularına mücadelesi için teşekkür eden Terim, "Maç öncesi benim için önemli olan şeyin vazgeçmemek, bırakmamak gibi bazı unsurlar olduğunu söylemiştim. Bugün hakikaten oyuncularımın ayaklarına, ellerine sağlık. Çok iyi oynadık. Normalde kazanmamız gerekirdi ama bu kadar mücadeleye saygı duyuyorum. Bu kadar eksiğe rağmen bu mücadele, bu futbol, beni sevindirdi. Oynanan top, Galatasaray'a yakışan bir futbol. Muhakkak ki dışarıdan seyreden gözler için eksikler var ama biz bahane etmiyoruz, sebep göstermiyoruz. Ne varsa onunla oynamaya çalışıyoruz" dedi.

Eksik ve sakatlıklar hakkında da konuşan Terim, "Bu kadar eksiğe rağmen bu mücadele, bu futbol, beni sevindirdi. Oynanan top, Galatasaray'a yakışan bir futbol. Muhakkak ki dışarıdan seyreden gözler için eksikler var ama biz bahane etmiyoruz, sebep göstermiyoruz. Ne varsa onunla oynamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



LEMINA VE FALCAO AÇIKLAMASI!

Lemina ve Falcao'nun sakatlık durumu ile ilgili konuşan Terim, ''Lemina ilk yarı zaten 'Hocam biraz oynayayım ama ayağım iyi değil, değişebilirim' dedi. Biz ona işaret edince yat dedik ama o da yatmadı geçen haftaki Falcao gibi. Pozisyon da zaten olmuştu. Ayağı iyi durmuyor açıkçası. Lemina'nın durumu da pek iyi durmuyor açıkçası. Falcao oynar mı? Sağlık heyetimiz bakacak, bilmiyorum.'' dedi.

Genç futbolcu Emin Bayram'ı da değerlendiren Terim, "Emin'e çok sevindim. Olağanüstü mücadele etti. Çok mutluyum. Kazanamadık, mutsuzum ama Emin için mutlu oldum." dedi.



Başakşehir karşısındaki puan farkı hakkında da konuşan Terim, "Yenip 5 puanlık farkla ilgili konuşmayı çok isterdim ama olmadı. Çok yaklaşmıştık. Yapacak bir şey yok, devam edeceğiz. Yeter ki böyle oynayalım. Galatasaray her haliyle iyi futbol oynamaya devam edecek." şeklinde konuştu.



Pandemi sürecinden önceki Galatasaray'ı da değerlendiren Terim, ""Pandemi öncesi olağanüstü futbol oynayan bir Galatasaray vardı. Muhteşem bir futbolla geliyordu Galatasaray ama biz pandemide olan oyuncularımızı kaybettik. Ardından da zaten gereğini bize yapınca... Kartlar, cezalılar oldu. Olmayan kararlar oldu" ifadelerin i kullandı.