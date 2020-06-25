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25 Haziran 2020, Perşembe
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Galatasaray'a gelecek mi? Böyle yanıt verdi...

Gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray'ın gündemine aldığı iddia edilen sağ bek konuştu. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı takıma transfer olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

25 Haziran 2020 Perşembe 10:38 Güncelleme: 25.06.2020 10:38
Galatasaray'a gelecek mi? Böyle yanıt verdi...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, alternatifli bir kadro kurmak için harekete geçti.

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Galatasaray'a gelecek mi? Böyle yanıt verdi...

Sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan isimlerden biri de Brezilyalı sağ bek Mariano...

Galatasaray'a gelecek mi? Böyle yanıt verdi...

Sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcunun ayrılma ihtimaline karşılık, Galatasaray'ın yedekte tuttuğu sağ bekin Meksikalı Chaka Rodriguez olduğu iddia edilmişti.

Galatasaray'a gelecek mi? Böyle yanıt verdi...

29 yaşındaki deneyimli futbolcu, hakkında çıkan iddialara dikkat çeken bir yanıt verdi.

Galatasaray'a gelecek mi? Böyle yanıt verdi...

"Hakkımda çıkan iddialar doğru değil" diyen Rodriguez, sözlerini şöyle sürdürdü:

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