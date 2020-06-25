Emre Belözoğlu Galatasaray'ın istediği oyuncuyu aramış! İşte o görüşme

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile Fenerbahçe, zaman zaman aynı futbolcu için karşı karşıya geliyor. Sivassporlu Mert Hakan Yandaş transferinde oyuncuyu ikna eden sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun, bir flaş hamlesi daha ortaya çıktı. İşte detaylar...