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Emre Belözoğlu Galatasaray'ın istediği oyuncuyu aramış! İşte o görüşme
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile Fenerbahçe, zaman zaman aynı futbolcu için karşı karşıya geliyor. Sivassporlu Mert Hakan Yandaş transferinde oyuncuyu ikna eden sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun, bir flaş hamlesi daha ortaya çıktı. İşte detaylar...
25 Haziran 2020 Perşembe 09:04
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Volkan Demirel ile birlikte yerli oyuncularla görüşmeler yapan Emre Belözoğlu'nun telefon ettiği yeni isim ortaya çıktı.
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Mert Hakan'ın transferinde büyük rol oynayan ve gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu yeni transfer bombalarına daha hazırlanıyor.
Fenerbahçe sıkıntılı geçen son iki sezonun ardından 2020-2021'e güçlü bir giriş yapmak isterken, Galatasaray da sarı-lacivertliler de özellikle sözleşmeleri sona eren yerli oyunculara rotaya çevirmiş durumda.
İki takım arasındaki transfer rekabetinde gündeme gelen futbolculardan biri Caner Erkin'di ancak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında paylaşılamayan son isim Oğulcan Çağlayan oldu.
Özellikle Emre Belözoğlu ile birlikte Volkan Demirel'in yerli oyuncu transferinde şimdiden önemli rol oynarken bu ikilinin hedefindeki son isim Çaykur Rizespor'un golcüsüydü.