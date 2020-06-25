Emre Belözoğlu Galatasaray'ın istediği oyuncuyu aramış! İşte o görüşme - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Emre Belözoğlu Galatasaray'ın istediği oyuncuyu aramış! İşte o görüşme

Emre Belözoğlu Galatasaray'ın istediği oyuncuyu aramış! İşte o görüşme

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile Fenerbahçe, zaman zaman aynı futbolcu için karşı karşıya geliyor. Sivassporlu Mert Hakan Yandaş transferinde oyuncuyu ikna eden sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun, bir flaş hamlesi daha ortaya çıktı. İşte detaylar...

25 Haziran 2020 Perşembe 09:04
Emre Belözoğlu Galatasaray'ın istediği oyuncuyu aramış! İşte o görüşme

Volkan Demirel ile birlikte yerli oyuncularla görüşmeler yapan Emre Belözoğlu'nun telefon ettiği yeni isim ortaya çıktı.

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Emre Belözoğlu Galatasaray'ın istediği oyuncuyu aramış! İşte o görüşme

Mert Hakan'ın transferinde büyük rol oynayan ve gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu yeni transfer bombalarına daha hazırlanıyor.

Emre Belözoğlu Galatasaray'ın istediği oyuncuyu aramış! İşte o görüşme

Fenerbahçe sıkıntılı geçen son iki sezonun ardından 2020-2021'e güçlü bir giriş yapmak isterken, Galatasaray da sarı-lacivertliler de özellikle sözleşmeleri sona eren yerli oyunculara rotaya çevirmiş durumda.

Emre Belözoğlu Galatasaray'ın istediği oyuncuyu aramış! İşte o görüşme

İki takım arasındaki transfer rekabetinde gündeme gelen futbolculardan biri Caner Erkin'di ancak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında paylaşılamayan son isim Oğulcan Çağlayan oldu.

Emre Belözoğlu Galatasaray'ın istediği oyuncuyu aramış! İşte o görüşme

Özellikle Emre Belözoğlu ile birlikte Volkan Demirel'in yerli oyuncu transferinde şimdiden önemli rol oynarken bu ikilinin hedefindeki son isim Çaykur Rizespor'un golcüsüydü.

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