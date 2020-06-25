Galatasaray'da Hasan Şaş'ın yerine gelecek isim netleşti!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sezon başından bu yana Sivasspor'da forma giye nMert Hakan Yandaş'ı transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar yıldız futbolcuyu Fenrbahçe'ye kaptırmıştı. Cimbom Mert Hakan transferinin ardından oluşan olumsuz havayı unutturmak için atağa geçti. Galatasaray Süper Lig'in yıldızını kadroya katmak için girişimlerini sıklaştırdı.