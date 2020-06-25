Galatasaray'da Hasan Şaş'ın yerine gelecek isim netleşti!
Galatasaray'da geçtiğimiz aylarda yardımcı antrenörlük görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine gelecek isim netleşti. Buna göre, sarı-kırmızılılarda daha önce de görev alan Ayhan Akman'ın teknik ekipte görev alması bekleniyor.
Galatasaray, bir süre önce teknik ekipteki görevinden ayrılan Hasan Şaş'ın boşluğunu sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu Ayhan Akman ile doldurma kararı aldı.
Takvim'de yer alan habere göre, yeni sezon öncesi görevine başlaması beklenen Akman, Levent Şahin'le birlikte teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapacak.
43 yaşındaki tecrübeli isim daha önce Galatasaray'da Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'un da yardımcısı olarak görev almıştı.
- 25.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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