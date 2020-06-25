Galatasaray'da Hasan Şaş'ın yerine gelecek isim netleşti! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray G.Saray'da Hasan Şaş'ın yerine gelecek isim belli oldu!

'da 'ın yerine gelecek isim netleşti!

Galatasaray'da Hasan Şaş'ın yerine gelecek isim netleşti!

'da geçtiğimiz aylarda yardımcı antrenörlük görevinden istifa eden 'ın yerine gelecek isim netleşti. Buna göre, sarı-kırmızılılarda daha önce de görev alan 'ın teknik ekipte görev alması bekleniyor.

, bir süre önce teknik ekipteki görevinden ayrılan 'ın boşluğunu sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu ile doldurma kararı aldı.

Takvim'de yer alan habere göre, yeni sezon öncesi görevine başlaması beklenen Akman, Levent Şahin'le birlikte teknik direktör 'in yardımcılığını yapacak.

43 yaşındaki tecrübeli isim daha önce Galatasaray'da Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'un da yardımcısı olarak görev almıştı.

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  1. 25.06.2020
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