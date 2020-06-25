Galatasaray hazırlığını yaptı... Cimbom'un Oğulcan ısrarı!
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini uzatsa da Galatasaray yönetimi rahat... Karadeniz ekibinin opsiyon kullanma hakkının 31 Mayıs’ta sona erdiği ve Galatasaraylı hukukçuların, TFF’ye bu konuda itiraza hazırlandığı ifade edildi.
Galatasaray ile Çaykur Rizespor bu kez Oğulcan Çağlayan ile karşı karşıya geldi. Rize'de oynanan maçın ardından iki kulüp arasındaki ilişkiler bir kez daha gerilirken Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal'dan bir hamle daha geldi. Kartal, daha önce "Opsiyon hakkını kullanmayı düşünmüyoruz. Zaten Galatasaray ile anlaşmış" dediği oyuncunun sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Ancak golcü oyuncu ile ön protokol imzalayan Galatasaray cephesi rahat... Çaykur Rize'nin opsiyonun hakkının 31 Mayıs'ta sona erdiği ve TFF'ye bildirilen yeni anlaşmanın herhangi bir geçerliliğinin olmadığı bildirildi.
OĞULCAN KABUL ETMEDİ
Oğulcan Çağlayan da onayı ile Galatasaraylı hukukçuların, TFF ve FIFA nezdinde usulsüz uzatma için itirazda bulunacakları kaydedildi. Zaten Hasan Kartal da dün A Spor'a yaptığı açıklamada, opsiyon haklarını geç fark ettiklerini itiraf etti. Çaykur Rizespor Başkanı konuyla ilgili, "Sözleşmemizde madde olduğunu geç fark etik. Hakkımız kullandık. Süreç bizi nereye götürecek; göreceğiz. Futbolcu da belki süreci mahkemeye götürebilir" dedi. Kartal, "Oğulcan bu duruma sıcak bakmadı" diyerek oyuncunun rızasını almadıklarını da ortaya koydu. Şimdi gözler Galatasaray ve Oğulcan'ın yapacağı itiraza çevrildi.
TFF ÇÖZÜM KURULU'NA BAŞVURACAK
Çaykur Rizespor'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak mukavelesini 1 yıl uzattığı Oğulcan Çağlayan gemileri yaktı. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transfer olmak isterken hukuki yollara başvurarak TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda ayrılık yolları arayacak. Galatasaray'ın avukatları da kendisine destek verecek.
AURELIO'YA İZİN ÇIKMIŞTI
Çaykur Rize ile Oğulcan arasındaki benzer sorun Fenerbahçe ve Aurelio arasında da yaşanmıştı. Fenerbahçe'nin opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattığı Aurelio, 2008 yazında Real Betis'e transfer olmuştu. TFF'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Fenerbahçe'yi haklı bulup Aurelio'ya 5 milyon 250 bin dolar ödeme cezası vermişti. TFF Tahkim Kurulu ise bu kararın oy çokluğuyla bozulmasına karar vermişti.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray hazırlığını yaptı... Cimbom'un Oğulcan ısrarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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