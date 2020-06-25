Galatasaray hazırlığını yaptı... Cimbom'un Oğulcan ısrarı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
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hazırlığını yaptı... Cimbom'un Oğulcan ısrarı!

Galatasaray hazırlığını yaptı... Cimbom'un Oğulcan ısrarı!

Başkanı Hasan , 'ın sözleşmesini uzatsa da yönetimi rahat... ekibinin opsiyon kullanma hakkının ’ta sona erdiği ve Galatasaraylı hukukçuların, ’ye bu konuda itiraza hazırlandığı ifade edildi.

ile bu kez ile karşı karşıya geldi. Rize'de oynanan maçın ardından iki kulüp arasındaki ilişkiler bir kez daha gerilirken ekibinin başkanı Hasan 'dan bir hamle daha geldi. Kartal, daha önce "Opsiyon hakkını kullanmayı düşünmüyoruz. Zaten Galatasaray ile anlaşmış" dediği oyuncunun sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Ancak golcü oyuncu ile ön protokol imzalayan Galatasaray cephesi rahat... Çaykur Rize'nin opsiyonun hakkının 'ta sona erdiği ve 'ye bildirilen yeni anlaşmanın herhangi bir geçerliliğinin olmadığı bildirildi.

OĞULCAN KABUL ETMEDİ
Oğulcan Çağlayan da onayı ile Galatasaraylı hukukçuların, TFF ve nezdinde usulsüz uzatma için itirazda bulunacakları kaydedildi. Zaten Hasan Kartal da dün A Spor'a yaptığı açıklamada, opsiyon haklarını geç fark ettiklerini itiraf etti. Çaykur Rizespor Başkanı konuyla ilgili, "Sözleşmemizde madde olduğunu geç fark etik. Hakkımız kullandık. Süreç bizi nereye götürecek; göreceğiz. Futbolcu da belki süreci mahkemeye götürebilir" dedi. Kartal, "Oğulcan bu duruma sıcak bakmadı" diyerek oyuncunun rızasını almadıklarını da ortaya koydu. Şimdi gözler Galatasaray ve Oğulcan'ın yapacağı itiraza çevrildi.

TFF ÇÖZÜM KURULU'NA BAŞVURACAK
Çaykur Rizespor'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak mukavelesini 1 yıl uzattığı Oğulcan Çağlayan gemileri yaktı. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a olmak isterken hukuki yollara başvurarak TFF 'nda ayrılık yolları arayacak. Galatasaray'ın avukatları da kendisine destek verecek.

AURELIO'YA İZİN ÇIKMIŞTI
Çaykur Rize ile Oğulcan arasındaki benzer sorun ve Aurelio arasında da yaşanmıştı. Fenerbahçe'nin opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattığı Aurelio, 2008 yazında 'e transfer olmuştu. TFF'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Fenerbahçe'yi haklı bulup Aurelio'ya 5 milyon 250 bin dolar ödeme cezası vermişti. TFF ise bu kararın oy çokluğuyla bozulmasına karar vermişti.

  1. 25.6.2020
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