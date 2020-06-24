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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Hasan Kartal'dan flaş Oğulcan açıklaması! Galatasaray...

'dan flaş açıklaması! ...

Hasan Kartal'dan flaş Oğulcan Çağlayan açıklaması! Galatasaray...

Başkanı , ismi ile anılan ve opsiyonu kullanılarak sözleşmesi bir yıl daha uzatılan ile ilgili açıklamada bulundu.

'ın sezon sonunda bonservissiz olarak kadrosuna katacağı konuşulan Çaykur Rizesporlu 'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatılmıştı.

Rizespor Kulübü Başkanı , konuyla ilgili A Spor'a açıklamada bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Oğulcan Çağlayan'ın opsiyonunun olduğunu bilmiyorduk. Biz bu maddeyi öğrendikten sonra sözleşmesini uzattık. Çünkü isteyeni var ve bedavaya gitseydi, bizden sonra gelen yönetim, bizi eleştirirdi."

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 24.06.2020 13:00
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