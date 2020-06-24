Hasan Kartal'dan flaş Oğulcan Çağlayan açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'ın sezon sonunda bonservissiz olarak kadrosuna katacağı konuşulan Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatılmıştı.

Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, konuyla ilgili A Spor'a açıklamada bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Oğulcan Çağlayan'ın opsiyonunun olduğunu bilmiyorduk. Biz bu maddeyi öğrendikten sonra sözleşmesini uzattık. Çünkü isteyeni var ve bedavaya gitseydi, bizden sonra gelen yönetim, bizi eleştirirdi."