Hasan Kartal'dan flaş Oğulcan Çağlayan açıklaması! Galatasaray...
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, ismi Galatasaray ile anılan ve opsiyonu kullanılarak sözleşmesi bir yıl daha uzatılan Oğulcan Çağlayan ile ilgili açıklamada bulundu.
Galatasaray'ın sezon sonunda bonservissiz olarak kadrosuna katacağı konuşulan Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatılmıştı.
Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, konuyla ilgili A Spor'a açıklamada bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Oğulcan Çağlayan'ın opsiyonunun olduğunu bilmiyorduk. Biz bu maddeyi öğrendikten sonra sözleşmesini uzattık. Çünkü isteyeni var ve bedavaya gitseydi, bizden sonra gelen yönetim, bizi eleştirirdi."
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 13:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hasan Kartal'dan flaş Oğulcan Çağlayan açıklaması! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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